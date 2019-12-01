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17:59 (мск), источник: Lenta.Ru

Глава МВД Украины резко отреагировал на слова Володина о распаде страны

Глава МВД Украины Арсен Аваков на своей странице в Facebook раскритиковал председателя Госдумы России Вячеслава Володина, который заявил, что Киев может потерять контроль над несколькими областями из-за притеснения нацменьшинств.

Источник: Reuters

«Очередной русский дурак прислал новые стекла для розовых очков сторонникам дружбы с Россией», — написал Аваков. Он также порекомендовал спикеру российского парламента говорить чаще, чтобы украинцы могли понять «истинные устремления русского мира».

Также министр внутренних дел посоветовал сторонникам восстановления отношений с Россией чаще «перечитывать володиных».

«Если не доходит сходу, то знайте, что есть многие — такие, как я. К вашим услугам — русскоязычный украинский националист Арсен», — добавил Аваков.

30 ноября Володин предрек дальнейший распад Украины, если Киев продолжит политику притеснения национальных меньшинств. По его мнению, новые власти Украины должны пересмотреть отношение к правам проживающих в стране этнических групп. «Национализм, притеснение малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда областей», — сказал политик.

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