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03:59 (мск), источник: Аргументы и факты

Деньги, девицы, вино. Как шпион СССР в Италии украл снаряд в стиле Бонда

​Получив задание, наш агент вёл разгульную жизнь, тратя деньги направо и налево. В этот момент особенно хочется стать разведчиком, правда? Но главное — он достиг нужного результата, выведав доступ к новейшему оружию Запада.

Операция «Бой» была рассекречена не так уж и давно. Собственно, и сейчас о ней известно мало, лишь довольно скупые, сухие сведения. В начале 1947-го года советская разведка получила информацию, что англичане приняли на вооружение сверхсовременный (на тот момент) зенитный снаряд. Он являлся радиоуправляемым, и предназначался для эффективного поражения движущихся воздушных целей. Разработка его велась давно — с осени 1944 года: в то время немцы обстреливали Великобританию ракетами ФАУ-2 дальнего радиуса действия. Снаряд только-только начали выпускать, и он имелся на складах лишь двух стран — самой Великобритании и Италии, где располагались военные базы британских войск, включая системы ПВО.

В Кремле посчитали Италию более «расхлябанной» и «халатной» страной в сравнении с англичанами, поэтому задание поручили итальянскому резиденту советской разведки —35-летнему Николаю Горшкову.
Фоторепортаж
Шпион, выйди вон!

Даже учитывая вечную итальянскую «расхлябанность», похищение секретного снаряда в государстве с повсеместным присутствием солдат Великобритании и США казалось разведчикам задачей весьма и весьма нелёгкой.

Горшков (под псевдонимом «Мартын») и прежде находился в Италии в качестве дипломата посольства СССР. Первый раз он приехал в Рим в 1939 году, и пробыл до начала Великой Отечественной войны. Впоследствии (1943 год) был переброшен в Алжир, где удачно завербовал французского чиновника (15 лет проработавшего затем на разведку СССР), а в 1944-м вернулся в освобождённый от фашистов Рим. Сперва следовало выяснить, где же именно хранятся нужные боеприпасы: ведь объявления о местонахождении «зениток» по улицам не расклеивали. Главными шпионами внешней разведки Советского Союза в Италии являлись «Дарио» (сотрудник местного МИД Джорджо Конфорто) и «Демид» — тоже чиновник из Министерства иностранных дел.

Наша разведка вообще чувствовала себя в этом ведомстве, как дома — она завербовала…(это не шутка) даже девушек-машинисток, печатавших секретные документы, и ставших агентами под кличками «Дарья» и «Марта».
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Однако, к заданию подключили совсем другого агента — по прозвищу «Рей», дабы не ставить под удар нашу шпионскую сеть в МИДе. «Рей» вёл образ жизни «плейбоя», и часто бывал на увеселительных вечеринках с английскими и американскими бизнесменами — посредниками в поставках оборонной продукции. Как правило, в душевной компании девушек с низкой социальной ответственностью вино лилось рекой, а обстановка царила весьма неформальная, включая и употребление кокаина. Таким образом, у «Рея» периодически появлялись в коллекции пикантные фотографии бизнесменов за интересным занятием. С подобными связями, ему не составило особого труда получить нужную информацию: британцы держат снаряды на складах, созданных сразу после Второй мировой войны — на севере Италии. Правда, там имеется серьёзная охрана со стороны англичан, и такая строгая секретность, что близко никак не подобраться.

Как завести друзей среди грузчиков?

Закончив с простейшим шантажом и девицами, «Рей» поступил совсем банально — использовал деньги. Он подкупил парочку итальянских офицеров-интендантов: компромата на них не было, но зато они крайне нуждались в деньгах, и владели нужными знаниями. С их помощью удалось прояснить — итальянская артиллерия получила из Великобритании несколько тысяч (!) зенитных снарядов, содержащих особую взрывчатку и электронную «начинку». Основной склад, куда перевезли боеприпасы, находился совсем недалеко от Рима, в небольшом городке. Это оказалось существенным минусом для операции «Бой» — ведь в крохотном посёлке легко заметить чужака. Горшков приказал «Рею» приехать в этот населённый пункт, и обжиться. Агент прибыл туда, начав ярчайшую жизнь в стиле Джеймса Бонда — пьянки, веселье, банкеты в ресторанах, вечеринки с девушками… в этот момент особенно хочется стать разведчиком, правда?

Он легко тратил деньги, обрастая друзьями, и, пользуясь услугами сотрудников склада, делал разнообразные заказы технического оборудования — для отвода глаз. Вскоре множество складских работников, от грузчиков до начальства, стали его закадычными приятелями.

Стащили целый бомбардировщик

И «Рей», и полковник Горшков по долгу службы были неплохими психологами. Они профессионально вычислили итальянцев, имеющих прямой доступ к снарядам. Точных сведений нет, но, как предполагается, «Рей» охотно давал «нужным людям» в долг. В кратчайшие сроки затянул многих в своеобразную «кредитную кабалу»: привыкнув широко жить, они уже не могли отказаться от шика и блеска.

Всё закончилось предсказуемо: сотрудники склада продали за приличные суммы в долларах США и сам образец зенитного снаряда, и чертежи, и технические документы по обслуживанию.
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В сентябре 1947 года «добыча» была отослана Горшковым-«Мартыном» в СССР: частично дипломатической почтой, частично — по земле через Швейцарию. На выполнение операции «Бой» ушло 8 месяцев, и куча иностранной валюты: как обычно, в своём желании достать образец нового оружия в Кремле за ценой не постояли. В Лондоне потом страшно удивлялись, откуда в арсеналах у русских внезапно взялся их снаряд.

Позднее советская резидентура в Италии также украла и переправила в Москву чертежи новейшего американского бомбардировщика Б-29, способного нести атомные бомбы: это значительно помогло созданию в СССР аналога средств доставки ядерного оружия. Большинство настоящих имён агентов советской разведки в Италии до сих пор не рассекречены. Николай Горшков в 1950 году вернулся в Москву, в 1954—1955 гг. работал в Швейцарии, затем — в ГДР и Чехословакии, преподавал в институте внешней разведки. «Мартын» прожил долгую жизнь, и умер в 1995 году в звании полковника. Остаётся лишь предполагать, о каких операциях агентов СССР за границей мы ещё не знаем… ведь множество документов сороковых годов по-прежнему хранят гриф «секретно».

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