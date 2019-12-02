Китай ввел санкции против американских НПО из-за закона о Гонконге

«Недавно США приняли закон “О защите прав человека и демократии в Гонконге”, игнорируя протест Китая, это стало серьезным нарушением международного права и основных норм международных отношений, а также вмешательством во внутренние дела КНР, Пекин в этом отношении выразил свой решительный протест. В ответ на это Китай принял решение ввести санкции в отношении ряда американских неправительственных организаций, включая NDI, HRW, Freedom House», — заявила дипломат.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал два закона, касающихся Гонконга — «О защите прав человека и демократии в Гонконге», а также о запрете поставок в специальный административный район определенной полицейской экипировки.
Документы корректируют закон о политике США в отношении Гонконга от 1992 года и предполагают ежегодный пересмотр торговых отношений с Гонконгом в зависимости от степени его автономии, а также санкции против лиц, которых Вашингтон посчитает ответственными за нарушение прав человека в административном районе.