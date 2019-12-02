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11:02 (мск), источник: Новости Mail.ru

Генсек ООН призвал прекратить войну против планеты

Усилия стран по предотвращению глобального потепления «совершенно недостаточны», и существует опасность, что изменение климата может пройти «точку невозврата», заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш перед началом международной климатической конференции в Мадриде.

Источник: AP 2019

Влияние повышения температуры, включая экстремальные погодные условия, уже ощущается во всем мире, констатировал он.

«Связанные с климатом стихийные бедствия становятся все более частыми, более смертоносными, более разрушительными», — сказал генсек ООН.

Мир обладает научными знаниями и техническими средствами для ограничения глобального потепления, но для этого «не хватает политической воли», приводит слова Гутерриша Associated Press.

Мы слишком долго ведем борьбу против нашей планеты, и теперь она наносит ответный удар. Нашу войну против природы нужно прекратить.
Антониу Гутерриш
генсек ООН

Гутерриш отметил, что миру необходимо принять политическое решение и прекратить строительство угольных электростанций, установить на углеводороды такие цены, которые отражают истинную стоимость выбросов, и перейти от налогообложения доходов к налогообложению выбросов в атмосферу.

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Глава ООН выразил надежду, что на встрече в Мадриде правительства примут на себя более амбициозные обязательства в вопросе климата.

Климатическая конференция ООН пройдет в Мадриде со 2 по 13 декабря. В ней примут участие представители около 200 стран мира. Они попытаются завершить работу над правилами, регулирующими Парижское соглашение о климате 2015 года. Этим документом предусмотрено ограничить глобальное потепление до уровня не выше 2 градусов по Цельсию.

Ранее в докладе Программы ООН по окружающей среде был сделан вывод о том, что выбросы углекислого газа должны сократиться до 7,6% в год в течение следующего десятилетия.

Анна Лысенко

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