Генсек ООН призвал прекратить войну против планеты

Влияние повышения температуры, включая экстремальные погодные условия, уже ощущается во всем мире, констатировал он.
«Связанные с климатом стихийные бедствия становятся все более частыми, более смертоносными, более разрушительными», — сказал генсек ООН.
Мир обладает научными знаниями и техническими средствами для ограничения глобального потепления, но для этого «не хватает политической воли», приводит слова Гутерриша Associated Press.
Мы слишком долго ведем борьбу против нашей планеты, и теперь она наносит ответный удар. Нашу войну против природы нужно прекратить.
Антониу Гутерришгенсек ООН
Гутерриш отметил, что миру необходимо принять политическое решение и прекратить строительство угольных электростанций, установить на углеводороды такие цены, которые отражают истинную стоимость выбросов, и перейти от налогообложения доходов к налогообложению выбросов в атмосферу.
Глава ООН выразил надежду, что на встрече в Мадриде правительства примут на себя более амбициозные обязательства в вопросе климата.
Климатическая конференция ООН пройдет в Мадриде со 2 по 13 декабря. В ней примут участие представители около 200 стран мира. Они попытаются завершить работу над правилами, регулирующими Парижское соглашение о климате 2015 года. Этим документом предусмотрено ограничить глобальное потепление до уровня не выше 2 градусов по Цельсию.
Ранее в докладе Программы ООН по окружающей среде был сделан вывод о том, что выбросы углекислого газа должны сократиться до 7,6% в год в течение следующего десятилетия.