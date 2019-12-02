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14:26 (мск), источник: РИА Новости

Экс-депутат Госдумы Шлегель стал гражданином Германии, сообщили СМИ

БЕРЛИН, 2 дек — РИА Новости. Бывший депутат Госдумы, комиссар молодежного движения «Наши» Роберт Шлегель получил гражданство Германии, сообщает немецкое издание Sueddeutsche Zeitung.

Источник: РИА Новости

В статье, посвященной бывшему политическому активисту, издание обращает внимание, что начиная с весны этого года в Instagram-аккаунте Шлегеля стали появляться фотографии баварских ландшафтов. По информации газеты, объясняется это тем, что в начале года Шлегель получил немецкое гражданство. С тех пор, по ее данным, он работает в Мюнхене как «директор стратегических проектов и операций» в немецкой штаб-квартире международной компании по информационной безопасности Acronis.

Издание ставит вопрос о том, насколько безопасно доверять вопросы безопасности российскому политику. На запрос газеты в компании заверили, что Шлегель «в настоящее время не имеет доступа к исходному коду продукции Acronis или к серверам с данными клиентов».

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