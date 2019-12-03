В ФБР увидели «угрозу» в российских приложениях

В июле Шумер заявил в письме к главам ФБР и Федеральной торговой комиссии (FTC), что российское приложение FaceApp может нести угрозу национальной безопасности США, и попросил их принять меры в связи с этим. По словам сенатора, любые фотографии, взятые из приложения, могут быть в будущем использованы без согласия пользователя.
Как отмечается в ответном письме сенатору, обеспокоенность ФБР частично связана с «правовыми механизмами, которые позволяют правительству России получать доступ к данным в пределах страны». В частности, ФБР утверждает, что российские власти «могут получать удаленный доступ ко всем каналам коммуникации и серверам в российских сетях», не требуя доступа от провайдеров.
ФБР заявляет, что примером таких приложений является FaceApp, разработанное российской фирмой Wireless Lab и получившее широкую популярность в этом году.
В июле Wireless Lab опровергла заявления о передаче данных третьим лицам, добавив, что приложение выполняет большую часть обработки фотографий в «облаке», загружает только выбранную пользователем фотографию и удаляет ее спустя 48 часов.