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01:15 (мск), источник: РИА Новости

В ФБР увидели «угрозу» в российских приложениях

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. ФБР считает, что все разработанные в России мобильные приложения могут нести «потенциальную контрразведывательную угрозу», говорится в письме ведомства, направленном лидеру демократов в сенате Чаку Шумеру.

Источник: РИА Новости

В июле Шумер заявил в письме к главам ФБР и Федеральной торговой комиссии (FTC), что российское приложение FaceApp может нести угрозу национальной безопасности США, и попросил их принять меры в связи с этим. По словам сенатора, любые фотографии, взятые из приложения, могут быть в будущем использованы без согласия пользователя.

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Как отмечается в ответном письме сенатору, обеспокоенность ФБР частично связана с «правовыми механизмами, которые позволяют правительству России получать доступ к данным в пределах страны». В частности, ФБР утверждает, что российские власти «могут получать удаленный доступ ко всем каналам коммуникации и серверам в российских сетях», не требуя доступа от провайдеров.

ФБР заявляет, что примером таких приложений является FaceApp, разработанное российской фирмой Wireless Lab и получившее широкую популярность в этом году.

В июле Wireless Lab опровергла заявления о передаче данных третьим лицам, добавив, что приложение выполняет большую часть обработки фотографий в «облаке», загружает только выбранную пользователем фотографию и удаляет ее спустя 48 часов.

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