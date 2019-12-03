11:20 (мск), источник: РИА Новости
Трамп «забыл» жену перед посадкой в вертолет
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Телеканал FOX 10 Phoenix опубликовал видео, на котором президент США Дональд Трамп садится в вертолет перед вылетом из Белого дома.
Журналисты посчитали ролик примечательным
При этом в комментариях ряд пользователей встали на сторону Трампа и возмутились подачей ролика его авторами.
«Она опаздывала. Каждый мужчина знает, каково это», — комментирует видео один из пользователей.
«Очевидно, что Трамп понимал, что она шла прямо за ним, и остановился, как настоящий джентльмен. Ужасный заголовок от Fox 10», — пишет другой пользователь.
Супружеская чета Трампов не раз оказывалась в центре внимания, попадая в неловкие положения. Так, во время визита
Кроме того, пользователи соцсетей обвиняли пару в попытках «симулировать» хорошие отношения после того, как они несколько раз неловко взялись за руки на публике.