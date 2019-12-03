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12:49 (мск), источник: РИА Новости

Экс-депутата Госдумы Шлегеля отстранили от работы в Германии

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель заявил, что его отстранили от работы в международной компании Acronis в Германии, сообщил РБК.

Источник: РИА Новости

В комментарии РБК экс-парламентарий уточнил, что такое решение работодатель принял после публикации в немецком издании Sueddeutsche Zeitung. В статье говорилось, что Шлегель работает в Мюнхене как «директор стратегических проектов и операций» в немецкой штаб-квартире международной компании по информационной безопасности Acronis.

По словам бывшего депутата, решение руководства не вызывает у него возражений и опасений.

Роберт Шлегель был депутатом Госдумы пятого и шестого созывов (с 2007 по 2016 год). С 2006 по 2007 год был пресс-секретарем движения «Наши», позже был избран его комиссаром.

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