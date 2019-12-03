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14:12 (мск), источник: Ведомости

Кремль объяснил необходимость закона о предустановке российского софта

Его следует воспринимать как часть антимонопольных мер, заявил Песков.

Источник: AP 2019

Закон об обязательной предустановке российского программного обеспечения на гаджеты, продаваемые в России, не носит оградительного характера, его следует воспринимать как часть антимонопольных мер, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков:

Это абсолютно не тождественно слову «отгораживаться». Это тождественно, наверное, слову «антимонопольная деятельность.

Законопроект о предустановке российского софта на продаваемые в России гаджеты был внесен в Госдуму в июле. В ноябре принят Госдумой и одобрен Советом Федерации. В документе не указано, на какие именно устройства должны предустанавливаться российские приложения, — их перечень позже утвердит правительство. Оно же решит, какое российское программное обеспечение будет предустанавливаться и порядок предустановки.

Накануне, 2 декабря, закон подписал президент Владимир Путин. Он не отреагировал на критику производителей и продавцов электроники, которые сначала в письме председателю Госдумы Вячеслава Володина указывали на риски в случае вступления закона в силу, а затем — в письме Путину. В частности, Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) указывала, что требования закона противоречат принципам Всемирной торговой организации в части создания преференций для российских разработчиков ПО и их исполнение может привести к монополизации в сфере разработки российского ПО. Теперь закон вступит в силу 1 июля 2020 г.

Идея об обязательной предустановке российского софта на гаджеты содержится в дорожной карте Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по развитию конкуренции в сфере информационных технологий на 2018−2020 гг.

Это требование позволит создать условия и возможности для выбора и замены продуктов потребителями, объясняла тогда ФАС.

«Ведомости» направили запрос в ФАС.

Похожим образом необходимость принятия закона объяснял «Ведомостям» один из его авторов Алексей Канаев («Единая Россия»). Он подчеркивал, что главная идея инициативы не в запрете, а в предоставлении потребителю возможности выбора, каким софтом пользоваться — импортным или российским. По его мнению, предустановить российский софт на гаджеты будет несложно как на стадии производства, так и на стадии предпродажи, а право выбора — пользоваться им или нет — останется за потребителем. «Мы лишь хотим расширить выбор», — подчеркивал депутат.

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