14:12 (мск), источник: Ведомости
Кремль объяснил необходимость закона о предустановке российского софта
Его следует воспринимать как часть антимонопольных мер, заявил Песков.
Закон об обязательной предустановке российского программного обеспечения на гаджеты, продаваемые в России, не носит оградительного характера, его следует воспринимать как часть антимонопольных мер, заявил
Это абсолютно не тождественно слову «отгораживаться». Это тождественно, наверное, слову «антимонопольная деятельность.
Законопроект о предустановке российского софта на продаваемые в России гаджеты был внесен в Госдуму в июле. В ноябре принят Госдумой и одобрен Советом Федерации. В документе не указано, на какие именно устройства должны предустанавливаться российские приложения, — их перечень позже утвердит правительство. Оно же решит, какое российское программное обеспечение будет предустанавливаться и порядок предустановки.
Накануне, 2 декабря, закон подписал президент Владимир Путин. Он не отреагировал на критику производителей и продавцов электроники, которые сначала в письме председателю Госдумы Вячеслава Володина указывали на риски в случае вступления закона в силу, а затем — в письме Путину. В частности, Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) указывала, что требования закона противоречат принципам Всемирной торговой организации в части создания преференций для российских разработчиков ПО и их исполнение может привести к монополизации в сфере разработки российского ПО. Теперь закон вступит в силу 1 июля 2020 г.
Идея об обязательной предустановке российского софта на гаджеты содержится в дорожной карте Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по развитию конкуренции в сфере информационных технологий на 2018−2020 гг.
«Ведомости» направили запрос в ФАС.
Похожим образом необходимость принятия закона объяснял «Ведомостям» один из его авторов Алексей Канаев («Единая Россия»). Он подчеркивал, что главная идея инициативы не в запрете, а в предоставлении потребителю возможности выбора, каким софтом пользоваться — импортным или российским. По его мнению, предустановить российский софт на гаджеты будет несложно как на стадии производства, так и на стадии предпродажи, а право выбора — пользоваться им или нет — останется за потребителем. «Мы лишь хотим расширить выбор», — подчеркивал депутат.