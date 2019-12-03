Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новая угрозаУченые рассказали о неизвестной ранее разновидности ВИЧ
Фоторепортажи
7РЖД показали прототип нового плацкартного вагона
12Россия передала Украине задержанные корабли
16:43 (мск), источник: РИА Новости

Столтенберг оспорил заявление Макрона о «смерти мозга» НАТО

ЛОНДОН, 3 дек — РИА Новости, Мария Табак. Генсек НАТО Йенс Столтенберг вслед за президентом США Дональдом Трампом оспорил заявлением президента Франции Эммануэля Макрона о «смерти мозга» альянса.

Источник: РИА Новости

Ранее Макрон в интервью журналу The Economist заявил, что НАТО полностью утратила координацию внутри союза, что можно охарактеризовать как «смерть мозга». По его словам, в альянсе нет координации по стратегическим решениям между США и другими партнерами. Во вторник Трамп подверг критике высказывания Макрона, заявив, что это проявление неуважения и «никто не нуждается в НАТО больше, чем Франция».

Я не согласен. Если посмотреть на НАТО — мы договариваемся, альянс активен и выполняет задачи.
Йенс Столтенберг

Он отметил, что публично ставить под вопрос миссию коллективной безопасности НАТО не стоит.

«Мы не должны оспаривать наше единство и готовность защищать друг друга, поскольку именно в этом и состоит миссия НАТО», — указал генсек альянса.

По его словам, несмотря на разногласия стран-членов НАТО, им удается договариваться во имя общих интересов.

Читайте также
 Стали известны сроки закладки в Керчи российских 'Мистралей'
Активист Майдана сбежал в Германию и столкнулся с адом
Россия и Украина договорились о транзите нефти на десять лет
В Москве подорожает общественный транспорт
Словарь Dictionary выбрал слово года
Завершилось расследование дела в отношении сестер Хачатурян
В Saxo Bank составили «шокирующий прогноз» на 2020 год
Климатологи предсказали наступление гибельного голода
Кириенко дал старт Году памяти и славы
Здоровье
Как часто нужно менять постельное белье Мнение специалиста.
Hi-Tech
Ха-ха-ха, 55555, kkkkk: как смеются в СМС на разных языках И в других мессенджерах
Кино
Боярская, Пегова, Машков признаны лучшими актерами театра В Москве прошла церемония вручения наград «Звезда театрала»
Авто
В ГИБДД призвали водителей отказаться от личных машин Гаишники предлагают вернуться к советской практике массового использования общественного транспорта по причине отсутствия хороших дорог
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
41-летняя россиянка родила 9-го ребенка Всех детей женщина рожала самостоятельно (фото)
Леди
5 новых корейских трендов в индустрии красоты Весь мир пристально наблюдает за корейской индустрией красоты. Обсуждаем последние находки азиатов, которыми скоро будет пользоваться вся планета.
Дом
Как выглядит квартира рядом с «российским Диснейлендом»
Как из двухкомнатной квартиры сделали трешку
11 частых ошибок при обустройстве кухни
Пять мифов о жизни за МКАД
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь