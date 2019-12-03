Столтенберг оспорил заявление Макрона о «смерти мозга» НАТО

Ранее Макрон в интервью журналу The Economist заявил, что НАТО полностью утратила координацию внутри союза, что можно охарактеризовать как «смерть мозга». По его словам, в альянсе нет координации по стратегическим решениям между США и другими партнерами. Во вторник Трамп подверг критике высказывания Макрона, заявив, что это проявление неуважения и «никто не нуждается в НАТО больше, чем Франция».
Он отметил, что публично ставить под вопрос миссию коллективной безопасности НАТО не стоит.
«Мы не должны оспаривать наше единство и готовность защищать друг друга, поскольку именно в этом и состоит миссия НАТО», — указал генсек альянса.
По его словам, несмотря на разногласия стран-членов НАТО, им удается договариваться во имя общих интересов.