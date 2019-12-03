Путин: устаревшие стереотипы мышления НАТО не могут быть инструментом сотрудничества

Устаревшие блоковые стереотипы мышления, свойственные НАТО, не могут быть инструментом сотрудничества в быстро меняющемся мире, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании, посвященном государственному оборонному заказу в интересах нужд Военно-морского флота.
«Блоковые стереотипы мышления прошлых лет не могут быть хорошим инструментом для поиска и принятия эффективных решений в условиях быстро, стремительно меняющихся условий современного мира», — подчеркнул российский лидер.
Путин подчеркнул, что Россия не раз делала шаги на встречу Североатлантическому альянсу, пыталась предложить конструктивную повестку, и даже проводила совместные мероприятия. «Однако, после 2008 года наше сотрудничество было фактически свернуто, поскольку альянс действовал в отношении России некорректно, если не сказать, грубо, без всякого учета интересов Российской Федерации, имею в виду предложенное нами партнерское взаимодействие», — сказал президент РФ.
Путин отметил, что он заострил внимание участников заседания на проблематике, связанной с НАТО, так как 3—4 декабря в Лондоне проходит саммит Североатлантического альянса, посвященный 70-летию его образования. Глава государства напомнил, что НАТО было создано 4 апреля 1949 года, как основная составляющая разворачивающейся тогда холодной войны и противодействия Советскому Союзу. «Сейчас, как известно, Советского Союза нет. Нет и Варшавского договора, то есть, пакта военного, который был создан в ответ на создание НАТО, а НАТО не только существует, но и развивается», — обратил внимание российский лидер, напомнив, что в момент создания этой структуры в нее входило 12 государств, а сейчас — уже 29. Более того, по данным Путина, совокупные военные расходы стран альянса составляют более, чем 70% общемирового объема военных расходов. Несмотря на это, глава российского государства заявил, что рассчитывает на то, что «интересы общей безопасности, стабильного и мирного будущего планеты возобладают».
Заявление Путина на совещании в Сочи прозвучало одновременно с проходящей в Лондоне экспертной конференцией NATO Engages, которая проводится в преддверии саммита Североатлантического альянса. Главной темой саммита, на который собрались руководители стран — членов Альянса, включая президента США Дональда Трампа, станет проблема увеличения военных расходов европейских стран НАТО и Канады.