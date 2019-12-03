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19:34 (мск), источник: ТАСС

Путин: устаревшие стереотипы мышления НАТО не могут быть инструментом сотрудничества

СОЧИ, 3 декабря. /ТАСС/ — Президент России также подчеркнул, что в Москве не раз выражали готовность сотрудничать с альянсом для противодействия существующим угрозам.

Источник: Reuters

Устаревшие блоковые стереотипы мышления, свойственные НАТО, не могут быть инструментом сотрудничества в быстро меняющемся мире, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании, посвященном государственному оборонному заказу в интересах нужд Военно-морского флота.

«Блоковые стереотипы мышления прошлых лет не могут быть хорошим инструментом для поиска и принятия эффективных решений в условиях быстро, стремительно меняющихся условий современного мира», — подчеркнул российский лидер.

Вместе с тем мы не раз выражали готовность к сотрудничеству с НАТО, проявляли готовность для совместного противодействия реальным угрозам, а в их числе, как известно, международный терроризм, локальные вооруженные конфликты, опасность неконтролируемого распространения оружия массового поражения.
Владимир Путин

Путин подчеркнул, что Россия не раз делала шаги на встречу Североатлантическому альянсу, пыталась предложить конструктивную повестку, и даже проводила совместные мероприятия. «Однако, после 2008 года наше сотрудничество было фактически свернуто, поскольку альянс действовал в отношении России некорректно, если не сказать, грубо, без всякого учета интересов Российской Федерации, имею в виду предложенное нами партнерское взаимодействие», — сказал президент РФ.

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Путин отметил, что он заострил внимание участников заседания на проблематике, связанной с НАТО, так как 3—4 декабря в Лондоне проходит саммит Североатлантического альянса, посвященный 70-летию его образования. Глава государства напомнил, что НАТО было создано 4 апреля 1949 года, как основная составляющая разворачивающейся тогда холодной войны и противодействия Советскому Союзу. «Сейчас, как известно, Советского Союза нет. Нет и Варшавского договора, то есть, пакта военного, который был создан в ответ на создание НАТО, а НАТО не только существует, но и развивается», — обратил внимание российский лидер, напомнив, что в момент создания этой структуры в нее входило 12 государств, а сейчас — уже 29. Более того, по данным Путина, совокупные военные расходы стран альянса составляют более, чем 70% общемирового объема военных расходов. Несмотря на это, глава российского государства заявил, что рассчитывает на то, что «интересы общей безопасности, стабильного и мирного будущего планеты возобладают».

Сегодня мы обязаны исходить из того, что расширение НАТО, развитие ее военной инфраструктуры вблизи российский границ — это одна из потенциальных угроз безопасности нашей страны.
Владимир Путин

Экспертная конференция NATO Engages

Заявление Путина на совещании в Сочи прозвучало одновременно с проходящей в Лондоне экспертной конференцией NATO Engages, которая проводится в преддверии саммита Североатлантического альянса. Главной темой саммита, на который собрались руководители стран — членов Альянса, включая президента США Дональда Трампа, станет проблема увеличения военных расходов европейских стран НАТО и Канады.

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