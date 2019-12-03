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17:14 (мск), источник: Lenta.Ru

Еще один российский регион сделал 31 декабря выходным днем

Губернатор Кировской области Игорь Васильев подписал распоряжение об объявлении 31 декабря выходным днем, рабочий день переносится на субботу, 28 декабря.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщается на сайте правительства региона.

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Об этом решении глава региона объявил в ходе прямой линии. Васильев выразил надежду на то, что коммерческие организации и предприятия тоже «подтянутся» и дадут работникам выходной.

Ранее во вторник появилась информация о том, что выходить на работу в последний день текущего месяца не планируют 30 процентов россиян. Респонденты хотят взять отгул или отпуск.

18 ноября губернатор Томской области подписал распоряжение о переносе рабочего дня для госслужащих с 31 декабря на 28 декабря. Он отметил, что принял это решение по просьбам женщин.

В Кремле отмечали, что производственный календарь, утвержденный правительством на этот год, меняется уже не будет.

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