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19:35 (мск), источник: Коммерсантъ

Трамп и Макрон выступили за диалог с Россией

Президенты Франции и США Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп на совместной пресс-конференции на саммите НАТО в Лондоне заявили о необходимости наладить отношения с Россией.

Источник: Reuters

«Я думаю, мы можем поладить с Россией. Я думаю, что это было бы неплохо, поладить с Россией У нас с вами похожая точка зрения на это», — обратился господин Трамп к президенту Франции.

По мнению американского президента, «российский народ это тоже хотел бы увидеть». Он также заявил, что США и Россия могут заключить ядерное соглашение, «которое на каком-то этапе включит Китай и другие страны».

Этот вопрос он уже обсуждал с президентом России Владимиром Путиным.

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Макрон отметил необходимость стратегического диалога с Россией для безопасности в Европе. Он добавил, что НАТО была создана 70 лет назад в других исторических условиях для противоборства с СССР. «Нам надо видеть новую историческую ситуацию», — сказал президент Франции. Необходимо выработать новую повестку, добавил он.

Ранее Путин на совещании в Сочи, посвященном государственному оборонному заказу в интересах нужд военно-морского флота, заявил, что Россия неоднократно выражала готовность к сотрудничеству с НАТО. По его словам, Россия делала шаги навстречу альянсу и пыталась предложить конструктивную повестку, однако после 2008 года сотрудничество было фактически свернуто. Вместе с тем, Москва надеется, что интересы общей безопасности и мирного будущего планеты возобладают.

Напомним, 3 декабря в Лондоне открывается 70-й юбилейный саммит НАТО. Основной переговорный день пройдет 4 декабря.

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