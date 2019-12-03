19:35 (мск), источник: Коммерсантъ
Трамп и Макрон выступили за диалог с Россией
Президенты Франции и США Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп на совместной
«Я думаю, мы можем поладить с Россией. Я думаю, что это было бы неплохо, поладить с Россией У нас с вами похожая точка зрения на это», — обратился господин Трамп к президенту Франции.
Этот вопрос он уже обсуждал с президентом России Владимиром Путиным.
Макрон отметил необходимость стратегического диалога с Россией для безопасности в Европе. Он добавил, что НАТО была создана 70 лет назад в других исторических условиях для противоборства с СССР. «Нам надо видеть новую историческую ситуацию», — сказал президент Франции. Необходимо выработать новую повестку, добавил он.
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Напомним, 3 декабря в Лондоне открывается 70-й юбилейный саммит НАТО. Основной переговорный день пройдет 4 декабря.