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19:17 (мск), источник: Известия

Макрон заявил о необходимости «нового ДРСМД» с участием Европы

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости разработать новую версию Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), в котором принимала бы участие и Европа. Об этом во вторник, 3 декабря, сообщает «Интерфакс».

Источник: Известия

«После решения об упразднении Договора о РСМД, нам нужно построить что-то новое», — заявил французский лидер на совместной с президентом США Дональдом Трампом пресс-конференции.

Также Макрон добавил, что хотел бы, чтобы Европа была частью этого нового соглашения.

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2 февраля Вашингтон инициировал процедуру выхода из договора, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за российской ракеты 9М729. Минобороны России опровергло заявления о нарушении соглашения, продемонстрировав указанную ракету на брифинге для иностранных военных атташе в январе 2019 года.

Несмотря на это США не поменяли своего решения, и ДРСМД утратил силу со 2 августа 2019 года. Уже 19 августа Вашингтон провел на острове Сан-Николас в Калифорнии испытания крылатой ракеты наземного базирования, дальность полета которой превышает 500 км.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был заключен между СССР и Соединенными Штатами в 1987 году и запрещал двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней и меньшей дальности.

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