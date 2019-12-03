В США двух россиян обвинили в попытке обойти санкции

Олег Никитин является генеральным директором «КС Инжиниринг», зарегистрированной в Санкт-Петербурге. Компания оказывает услуги промышленным предприятиям, в том числе в нефтегазовой сфере и сфере энергоснабжения.
Согласно обвинительному заключению, неназванное российское предприятие, контролируемое правительством, заказало у Олега Никитина и его компании турбину для газового генератора Vectra 40G за $17,3 млн, чтобы потом использовать ее для бурения в Арктике. Фигуранты дела попытались обойти экспортные ограничения, чтобы доставить турбину в Россию. При этом они договорились о том, что конечный потребитель будет скрыт от американского производителя.
По делу также проходят два гражданина Италии, гражданин США и несколько компаний. Фигурантов дела обвиняют в сговоре с целью обойти санкционные режимы, совершить мошенничество и отмывание денег. Олега Никитина и еще двух фигурантов арестовали при попытке совершить незаконнную сделку, сообщает Минюст США.
Помощник генерального прокурора по национальной безопасности Джон С. Демерс пояснил, что речь идет о санкциях, которые США ввели из-за присоединения Крыма к России в 2014 году и событий на Украине. «Это судебное разбирательство показывает высочайший приоритет, который Минюст США отдает соблюдению американских санкций по ограничению экспорта для российской нефтегазовой отрасли», — сказал господин Демерс.