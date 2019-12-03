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22:46 (мск), источник: Известия

Камала Харрис выбыла из предвыборной гонки в США

Американский сенатор Камала Харрис, претендовавшая на то, чтобы стать кандидатом от Демократической партии на президентских выборах в США в 2020 году, объявила о своем выходе из предвыборной гонки. Об этом она написала в своем профиле в Twitter во вторник, 3 декабря.

Источник: AP 2019

«К большому сожалению — но и с большой признательностью — [сообщаю — ред. ], что я покидаю свою предвыборную кампанию сегодня», — написала Харрис.

В письме к избирателям Харрис пояснила, что причиной сворачивания кампании стали финансовые трудности.

«Я не миллиардерша. Я не могу финансировать свою собственную кампанию. В процессе ее проведения стало сложнее и сложнее собирать деньги, которые нужны нам, чтобы состязаться», — рассказала она.

Сенатор добавила, что не прекратит ежедневно бороться за обеспечение справедливости для людей и за самих людей.

Как отметила Харрис, это то, ради чего она и вступала в предвыборную гонку.

В январе нынешнего года Камала Харрис объявила о своем участии в президентских выборах 2020 года. Среди своих основных целей единственная темнокожая женщина-сенатор США ставила реформирование уголовного кодекса страны и законодательства в отношении иммигрантов.

Опрос населения, проведенный в ноябре, показал, что за Харрис проголосовали бы лишь 5% избирателей-демократов.

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