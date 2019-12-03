22:54 (мск), источник: BFM.ru
Киев подготовил пять сценариев реинтеграции Донбасса
Участники координационного совещания в офисе президента Украины Владимира Зеленского утвердили пять сценариев реинтеграции неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.
Это сделано в рамках подготовки к встрече в «нормандском формате» в Париже, передает «Интерфакс».
Совещание прошло при участии украинского лидера. Он поручил главнокомандующему Вооруженных сил Украины Руслану Хомчаку в ближайшее время посетить территорию проведения Операции объединенных сил.
Зеленский четко очертил позицию о недопустимости решения проблемы оккупированных территорий военным путем и необходимости достижения мира на востоке Украины
Тем временем министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в кулуарах экспертной конференции НАТО сообщил, что Верховная рада