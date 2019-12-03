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22:54 (мск), источник: BFM.ru

Киев подготовил пять сценариев реинтеграции Донбасса

Участники координационного совещания в офисе президента Украины Владимира Зеленского утвердили пять сценариев реинтеграции неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

Источник: Reuters

Это сделано в рамках подготовки к встрече в «нормандском формате» в Париже, передает «Интерфакс».

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Совещание прошло при участии украинского лидера. Он поручил главнокомандующему Вооруженных сил Украины Руслану Хомчаку в ближайшее время посетить территорию проведения Операции объединенных сил.

Зеленский четко очертил позицию о недопустимости решения проблемы оккупированных территорий военным путем и необходимости достижения мира на востоке Украины политико-дипломатическими методами. Секретарь СНБО Алексей Данилов выразил уверенность, что при поддержке международных партнеров Украина сможет вернуть неподконтрольные территории и прекратить военные действия.

Тем временем министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в кулуарах экспертной конференции НАТО сообщил, что Верховная рада из-за нехватки времени не примет новый закон о статусе Донбасса, а продлит старый или примет его с доработками.

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