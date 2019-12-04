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01:56 (мск), источник: РИА Новости

ГА ООН потребовала от Израиля покинуть оккупированные Голаны

ООН, 3 дек — РИА Новости. Генассамблея ООН приняла резолюцию с требованием к Израилю покинуть оккупированные Голанские высоты, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: РИА Новости

За резолюцию проголосовало 91 государство, против — 9, воздержались — 65.

В тексте резолюции говорится, что ГА ООН вновь требует, чтобы Израиль ушел со всех оккупированных сирийских Голан к линии, существовавшей по состоянию на 4 июня 1967 года, во исполнение соответствующих резолюций Совета Безопасности.

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Согласно документу, Генеральная ассамблея заявляет, что решение Израиля от 14 декабря 1981 года установить свои законы, юрисдикцию и управление на оккупированных сирийских Голанах является недействительным и не имеет никакой юридической силы.

Авторы резолюции отмечают, что продолжающаяся оккупация Голан и их фактическая аннексия являются камнем преткновения на пути к достижению справедливого, всеобъемлющего и прочного мира в регионе.

ГА ООН призывает Израиль возобновить переговоры на сирийском и ливанском направлениях и уважать обязательства и гарантии, согласованные в ходе ранее проведенных переговоров.

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