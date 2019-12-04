Палата представителей США приняла резолюцию против участия России в G7

За документ проголосовали 339 членов палаты представителей, против были 71. Он не имеет силы закона в США и носит рекомендательный характер для исполнительной власти, которая не обязана его соблюдать.
В резолюции говорится, что Россия не должна вернуться в G7 «до тех пор, пока она не станет уважать территориальную целостность соседей и соблюдать стандарты демократического общества».
Ранее этот документ одобрил комитет палаты представителей по иностранным делам.
Дональд Трамп пообещал пригласить Владимира Путина на следующую встречу G7, которая пройдет в Соединенных Штатах в 2020 году. По его мнению, обсуждать многие международные вопросы имеет смысл вместе с Россией.
Позже президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лидеры стран — участниц «Большой семерки» в ходе последнего саммита не смогли достичь консенсуса по вопросу приглашения России в клуб, а канцлер ФРГ Ангела Меркель связала возможность возобновления G8 с прогрессом в украинском урегулировании.
В свою очередь, Владимир Путин подчеркнул, что Москва готова к диалогу и не исключает восстановления формата «Большой восьмерки», но это «не самоцель».