Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новая угрозаУченые рассказали о неизвестной ранее разновидности ВИЧ
Фоторепортажи
9Хищное пополнение
12Хронологический порядок: лучшие фото исторических мест
04:31 (мск), источник: Lenta.Ru

Европа пойдет на радикальные реформы ради природы

Европейский союз готовится к радикальному пересмотру собственной экономики с учетом борьбы против изменений климата, пишет Bloomberg.

Источник: Reuters

На саммите в Брюсселе на следующей неделе лидеры ЕС планируют выступить с совместным заявлением, согласно которому они обязуются сократить выбросы парниковых газов до нуля к 2050 году. Для достижения этой цели ЕС пообещает увеличить объем зеленых инвестиций и соответствующим образом скорректировать всю свою экономическую политику.

Читайте также
Генсек ООН призвал прекратить войну против планеты

«Если к 2050 году мы хотим стать климатически нейтральным континентом, то нужно действовать уже сейчас», — заявила президент Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на конференции ООН по климату в понедельник, 2 декабря.

В числе амбициозных планов ЕС: ослабление ограничений на государственную помощь для компаний, изменение правил государственных закупок и ужесточение условий импорта из стран с более слабым контролем выбросов.

Кроме того, Европейский инвестиционный банк потратит триллион евро (1,1 триллиона долларов) на климатическое финансирование в течение следующих десяти лет.

Чтобы гарантировать, что зависимая от угля Польша не наложит вето на климатические цели, лидеры ЕС обязуются создать «благоприятную основу», которая будет включать финансовую поддержку. В частности, ЕК подсчитала, что на дополнительные инвестиции в энергетику после 2030 года для достижения поставленных целей может потребоваться до 290 миллиардов евро (321 миллиард долларов) в год.

Климатический саммит ООН: более 70 стран обязались радикально усилить борьбу с «парниковым эффектом»
Во время загрузки произошла ошибка.
25 сентября© Ньюстюб
 Семенович рассказала о своей болезни
Народная артистка СССР Татьяна Доронина попала в больницу
Киев подготовил пять сценариев реинтеграции Донбасса
Делегации казначейства России не выдали американские визы
ГА ООН потребовала от Израиля покинуть оккупированные Голаны
Мужчина нашел в реке огромный золотой самородок (фото)
Потерянное кольцо нашли на пляже полвека спустя
Индийский фотограф показал «тайную жизнь» спичек (фото)
Здоровье
Как часто нужно менять постельное белье Мнение специалиста.
Hi-Tech
Представлены процессоры для смартфонов будущего Новые Motorola RAZR 2020, Xiaomi Mi 10 и другие в ожидании чипсетов Qualcomm
Кино
Михалков отказал Пугачевой в роли комической старухи В интервью «Первому каналу» певица рассказала об обещании режиссера снять ее в фильме
Авто
Экзамен на водительские права серьезно изменится Кандидатам в водители больше не придется штурмовать эстакаду и заезжать в гараж из конусов — «площадка» уходит в прошлое
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Книга из трех слов 1138
Вам не жаль денег на отдых? 367
Жили-были...дожили...1985-1995 (последняя часть) 341
Девушка сына заигрывает с моим мужем 336
Леди
5 новых корейских трендов в индустрии красоты Весь мир пристально наблюдает за корейской индустрией красоты. Обсуждаем последние находки азиатов, которыми скоро будет пользоваться вся планета.
Дом
Как выглядит квартира рядом с «российским Диснейлендом»
Как из двухкомнатной квартиры сделали трешку
11 частых ошибок при обустройстве кухни
Пять мифов о жизни за МКАД
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь