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04:45 (мск), источник: РИА Новости

Делегации казначейства России не выдали американские визы

ВАШИНГТОН, 4 дек — РИА Новости. Посольство РФ в США заявляет, что американские власти последовательно ограничивают въезд российских официальных лиц и срывают переговорные форматы.

«На сайте посольства США в Москве до сих пор размещено заявление, перекладывающее вину за развязывание “визовой войны” на Россию. Никаких оснований для подобных лживых нападок на нас как не было, так и нет. Американцы вновь, уже в который раз перевернули все с “ног на голову”. Подчеркиваем, что официальные власти США последовательно ограничивают въезд наших официальных представителей и срывают важнейшие переговорные форматы», — говорится в заявлении российского диппредставительства.

Среди случаев невыдачи виз отмечена ситуация с делегацией главы МИД РФ Сергея Лаврова на Генассамблее ООН, невыдача визу делегации Федерального казначейства 3 декабря и воспрепятствование визиту в США директора департамента МИД РФ по работе с соотечественниками за рубежом Олега Мальгинова.

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