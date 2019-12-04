Делегации казначейства России не выдали американские визы

«На сайте посольства США в Москве до сих пор размещено заявление, перекладывающее вину за развязывание “визовой войны” на Россию. Никаких оснований для подобных лживых нападок на нас как не было, так и нет. Американцы вновь, уже в который раз перевернули все с “ног на голову”. Подчеркиваем, что официальные власти США последовательно ограничивают въезд наших официальных представителей и срывают важнейшие переговорные форматы», — говорится в заявлении российского диппредставительства.
Среди случаев невыдачи виз отмечена ситуация с делегацией главы МИД РФ Сергея Лаврова на Генассамблее ООН, невыдача визу делегации Федерального казначейства 3 декабря и воспрепятствование визиту в США директора департамента МИД РФ по работе с соотечественниками за рубежом Олега Мальгинова.