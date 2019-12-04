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12:10 (мск), источник: РИА Новости

Токаев заявил, что не считает воссоединение Крыма с Россией аннексией

АЛМА-АТА, 4 дек — РИА Новости. Казахстан не считает воссоединение Крыма с Россией аннексией, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

Источник: РИА Новости

Лидеры стран СНГ редко высказываются на тему Крыма.

«Во-первых, мы не называем то, что произошло в Крыму, аннексией. То, что произошло, то произошло. Аннексия — это слишком тяжелое слово применительно к Крыму», — сказал он в интервью Deutsche Welle в преддверии своего визита в Германию. Так он ответил на вопрос, было ли напугано правительство Казахстана событиями на Украине.

Во-вторых, никакого страха, как вы говорите, не было, поскольку у нас, как я уже сказал, абсолютно доверительные, добрососедские отношения с Российской Федерацией. Изначально мы верили в мудрость, порядочность российского руководства.
Касым-Жомарт Токаев
президент Казахстана  

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

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