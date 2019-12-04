Токаев заявил, что не считает воссоединение Крыма с Россией аннексией

12:10 (мск), источник: РИА Новости
Лидеры стран СНГ редко высказываются на тему Крыма.
«Во-первых, мы не называем то, что произошло в Крыму, аннексией. То, что произошло, то произошло. Аннексия — это слишком тяжелое слово применительно к Крыму», — сказал он в интервью Deutsche Welle в преддверии своего визита в Германию. Так он ответил на вопрос, было ли напугано правительство Казахстана событиями на Украине.
Во-вторых,никакого страха, как вы говорите, не было, поскольку у нас, как я уже сказал, абсолютно доверительные, добрососедские отношения с Российской Федерацией. Изначально мы верили в мудрость, порядочность российского руководства.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина