КНДР предупредила США о подготовке для них «подарка к Рождеству»

С таким заявлением выступил первый замглавы МИД КНДР Ри Тхэ Сон, обвинивший США в затягивании переговоров по денуклеаризации и в использовании американскими политиками этих переговоров в своих целях. «Диалог (по денуклеаризации — ИФ), разрекламированный США, по существу, является ни чем иным, как глупым трюком, созданным для того, чтобы втянуть КНДР в этот диалог и использовать его в политических целях и в ходе избирательной кампании в США», — сказал Ри Тхэ Сон:
От Соединенных Штатов полностью зависит то, какой подарок на Рождество (от Северной Кореи — ИФ) они захотят получить.
Южнокорейское агентство Yonhap трактует слова замминистра как угрозу возобновить испытания ядерного оружия и межконтинентальных баллистических ракет в случае, если США не выдвинут новых предложений по переговорам с КНДР до конца года.
Спустя несколько часов после заявлений Ри Тхэ Сона спецпредставитель США по Северной Корее Стивен Биган (Stephen Biegun) заверил, что Вашингтон не намерен отказываться от переговоров с Пхеньяном по проблеме ядерного разоружения, передало Yonhap.
Биган признал, что деятельность в направлении денуклеаризации КНДР стала «тяжелой работой» для Вашингтона:
Очевидно, что мы не достигли того прогресса, на который надеялись, но позвольте мне прояснить: мы не сдавались и мы не откажемся от того, мы делаем.
В октябре советник МИД КНДР Ким Ге Гван заявлял, что переговоры по денуклеаризации между Северной Кореей и США еще возможны, но все будет зависеть от того, какое решение примут Штаты до конца 2019 года. «Есть воля, есть путь. Мы хотим посмотреть, насколько мудро США пройдут конец года», — заявил Ким Ге Гван.
Он выразил надежду, что «особые» отношения между северокорейским лидером Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом создадут «движущую силу» для устранения вызовов между двумя странами в будущем.
В начале октября в столице Швеции сорвались переговоры по денуклеаризации на рабочем уровне между КНДР и США. Пхеньян обвинил Вашингтон в неспособности придумать новое предложение. При этом США заявили, что обе стороны провели «хорошие» обсуждения.