Кремль: Россия не будет ввязываться в гонку вооружений из-за увеличения расходов НАТО

«Конечно, это подтверждает нашу обеспокоенность. Мы видим, что главным образом НАТО занимается деятельностью сдерживающей и экспансионистской в отношении нашей страны. Это не может не вызывать обеспокоенности. Подобные заявления и решения об увеличении бюджета в лишний раз подтверждают это», — ответил Песков на вопрос «Ъ FM». Тем не менее он считает, что в НАТО звучат «весьма прагматичные заявления» о выстраивании взаимоотношений с Россией.
Пресс-секретарь напомнил, что президент Владимир Путин неоднократно говорил, что страна не будет ввязываться в гонку вооружений и гонку расходов на это, «губительную для экономики».
Наша безопасность и паритет в плане стратстабильности на целый ряд лет перспективно гарантирована, и Россия продолжает идти именно этим путем.
Напомним, об увеличении оборонных расходов НАТО сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. По его словам, в 2020 году они вырастут на $130 млрд, а в 2024 — на $400 млрд относительно 2016 года.