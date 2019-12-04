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16:23 (мск), источник: ИноСМИ.Ру

Fox News (США): Трюдо, Джонсон, Макрон, похоже, смеются над Трампом в видео из кулуаров саммита НАТО

Визит Трампа в Европу сопровождается обменом комическими «шпильками» с другими лидерами НАТО. Сначала Трамп предложил отправить «немножко террористов» с Ближнего Востока своему французскому коллеге Макрону. Потом коллеги из трех стран НАТО посмеялись над манерой Трампа длинно говорить.

Источник: AP 2019

Лидеры крупнейших стран мира на саммита в Лондоне, похоже, высмеяли президента Трампа на видео, которое появилось в публичном пространстве во вторник вечером.

На видео, распространенном Канадской радиовещательной компанией (Си-би-си), канадский премьер-министр Джастин Трюдо, британский премьер Борис Джонсон и французский президент Эммануэль Макрон засняты с другими людьми, включая принцессу Анну. Они разговаривают во время приема в Бэкингемском дворце — по всей вероятности о состоявшейся в тот же день пресс-конференции.

Трамп устроил импровизированную пресс-конференцию, на которой прошелся по поводу слушаний в конгрессе на тему его собственного импичмента. А также на тему «страстного» обмена мнениями, который у него состоялся с Макроном по поводу нежелания Франции забирать на свою территорию бойцов ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в России, действует в основном на территории Сирии и Ирака, где она воюет против местных правительств, имея в своих рядах приехавшим помогать «единоверцам» граждан Франции, — отсюда и возникла необходимость в случае ареста депортировать этих французских граждан для суда во Францию — прим. ред.).

«Так вот почему вы опоздали?» — усмехнулся Борис в разговоре с Макроном.

«Он опоздал, потому что он устроил дополнительную пресс-конференцию на 40 минут — вот так-то вот! — сказал Трюдо, добавив после: «У его команды челюсти аж до пола отвисли».

Во время загрузки произошла ошибка.
@JustinTrudeau, @EmmanuelMacron, @BorisJohnson и другие высокопоставленные лица поделились несколькими словами на приеме в Букингемском дворце во вторник. Никто не упоминает @realDonaldTrump по имени, но они, кажется, обсуждают его длинные импровизированные пресс-конференции, состоявшиеся в начале дня.
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Видео тотчас же распространилось, как вирус, по всем соцсетям, при этом многие предположили, что персоной, над которой смеялись, был именно президент США Трамп.

«Да, это видео точно не останется незамеченным, особенно учитывая, что президент ненавидит саму мысль о том, что над ним кто-то может смеяться. Он ведь много лет использовал формулу “над нами весь мир смеется” для личных атак на своих предшественников», — отреагировала репортер «Нью-Йорк Таймс» Мэгги Хаберман.

«С Трампом это происходит на каждом саммите, — написал политический комментатор Иэн Бреммер. — На каждой “большой семерке” или “большой двадцатке” над президентом США смеются у него за спиной».

Чуть раньше Макрон и Трамп схлестнулись по поводу [оказавшихся гражданами Франции] бойцов ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в России — прим. ред.).

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«Я не успел еще с президентом об этом поговорить — а не хотел бы он немного хорошеньких бойцов-исламистов у себя во Франции?— спросил Трамп Макрона, когда его спросили о боевиках этой организации, который были родом из Европы, а в плен попали в Сирии: «Я могу их вам отдать — вы можете забрать каждого, всех, кого захотите».

После ответа Макрона, в котором он призвал Трампа «быть серьезным» и призвал к более широкой кампании против игиловцев, Трамп дал по нему еще один залп:

«Вот поэтому-то он и великий политик. Это был один из хитрейших уходов от ответа, какие мне приходилось слышать», — сказал Трамп в шутку.

Авторы Fox News Адам Шоу и Даниэлла Уоллес участвовали в написании этого репортажа.

Джозеф Вулфсон (Joseph A. Wulfsohn)

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