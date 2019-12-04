16:43 (мск), источник: Коммерсантъ
Откуда и за что высылали советских и российских дипломатов
Власти ФРГ высылают из страны двух сотрудников российского посольства. Такое решение принято
В 1971 году английское правительство Эдварда Хита выслало из Великобритании 105 советских дипломатов, обвинив их в шпионаже. В ответ Советский Союз принял аналогичные меры.
В апреле 1983 года из Франции по обвинению в шпионской деятельности были высланы 47 человек: 40 дипломатических работников, пять торговых представителей и два журналиста.
В сентябре 1985 года Великобритания выслала из страны 31 советского дипломата и журналиста, в том числе 25 человек из резидентуры КГБ. Это произошло после перехода на британскую сторону бывшего офицера КГБ Олега Гордиевского. Советский Союз в ответ выслал 25 британцев.
В июле 2007 года четыре российских дипломата были высланы из Великобритании в ответ на отказ России выдать предпринимателя Андрея Лугового, обвиняемого британцами в причастности к убийству
В ноябре 2007 года МИД Грузии направил в посольство РФ ноту, в которой трех сотрудников дипломатического представительства России объявил персонами нон грата. Руководство Грузии посчитало, что некоторые оппозиционные лидеры согласовывали свои действия с представителями посольства России по насильственному свержению власти.
В июле 2009 года Киев объявил о высылке из страны двух российских дипломатов, заявив, что россияне якобы занимались «недипломатической деятельностью». В ответ Москва предложила Киеву досрочно завершить миссию генконсула Украины в
В декабре 2013 года власти США обвинили ряд российских дипломатов и их родственников в мошенничестве с медицинскими страховками. По данным американских правоохранительных органов, ряд российских дипломатов и их родственников занижали доходы для получения помощи по программе Medicaid, при этом покупая предметы роскоши. Всего в деле фигурировали имена 49 человек — российских дипломатов и их супруг, которые якобы незаконно получили в общей сложности $1,5 млн в форме страховых компенсаций. К концу 2013 года все российские дипломаты, обвиненные в мошенничестве с медицинскими страховками в США, вернулись на родину.
29 декабря 2016 года Госдеп США заявил, что высылает из страны 35 российских дипломатических работников
14 марта 2018 года британский