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16:43 (мск), источник: Коммерсантъ

Откуда и за что высылали советских и российских дипломатов

Власти ФРГ высылают из страны двух сотрудников российского посольства. Такое решение принято из-за того, что в Германии подозревают власти России в причастности к убийству гражданина Грузии в Берлине в августе 2019 года. О других случаях высылки дипломатов СССР и России — в справке «Ъ».

Источник: AFP 2019

В 1971 году английское правительство Эдварда Хита выслало из Великобритании 105 советских дипломатов, обвинив их в шпионаже. В ответ Советский Союз принял аналогичные меры.

В апреле 1983 года из Франции по обвинению в шпионской деятельности были высланы 47 человек: 40 дипломатических работников, пять торговых представителей и два журналиста.

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Шпион, выйди вон!

В сентябре 1985 года Великобритания выслала из страны 31 советского дипломата и журналиста, в том числе 25 человек из резидентуры КГБ. Это произошло после перехода на британскую сторону бывшего офицера КГБ Олега Гордиевского. Советский Союз в ответ выслал 25 британцев.

В июле 2007 года четыре российских дипломата были высланы из Великобритании в ответ на отказ России выдать предпринимателя Андрея Лугового, обвиняемого британцами в причастности к убийству экс-офицера ФСБ РФ Александра Литвиненко. Россия ответила аналогичными мерами.

В ноябре 2007 года МИД Грузии направил в посольство РФ ноту, в которой трех сотрудников дипломатического представительства России объявил персонами нон грата. Руководство Грузии посчитало, что некоторые оппозиционные лидеры согласовывали свои действия с представителями посольства России по насильственному свержению власти.

В июле 2009 года Киев объявил о высылке из страны двух российских дипломатов, заявив, что россияне якобы занимались «недипломатической деятельностью». В ответ Москва предложила Киеву досрочно завершить миссию генконсула Украины в Санкт-Петербурге Натальи Прокопович и советника посольства Игоря Березкина.

В декабре 2013 года власти США обвинили ряд российских дипломатов и их родственников в мошенничестве с медицинскими страховками. По данным американских правоохранительных органов, ряд российских дипломатов и их родственников занижали доходы для получения помощи по программе Medicaid, при этом покупая предметы роскоши. Всего в деле фигурировали имена 49 человек — российских дипломатов и их супруг, которые якобы незаконно получили в общей сложности $1,5 млн в форме страховых компенсаций. К концу 2013 года все российские дипломаты, обвиненные в мошенничестве с медицинскими страховками в США, вернулись на родину.

29 декабря 2016 года Госдеп США заявил, что высылает из страны 35 российских дипломатических работников из-за хакерских атак, в совершении которых американцы обвинили россиян. Кроме того, американские власти решили закрыть для российских официальных лиц доступ к двум учреждениям в Нью-Йорке и Мэриленде, якобы использовавшимся россиянами в целях разведки.

14 марта 2018 года британский премьер-министр Тереза Мэй обнародовала меры в отношении России, которую накануне обвинила в «незаконном применении военной силы» против своей страны. Поводом стало отравление в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Одной из мер стала высылка из страны 23 дипломатических работников РФ. Примеру Великобритании последовали более 20 стран Европы и США (Вашингтон выслал больше всех — 60 человек).

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