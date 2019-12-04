17:32 (мск), источник: Коммерсантъ
Убийство чеченского полевого командира поссорило Москву и Берлин
Российских дипломатов высылают из Германии.
МИД Германии объявил персонами нон грата двух российских дипломатов в Берлине. Поводом стало убийство в августе этого года чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, в котором прокуратура страны подозревает Россию. Предполагаемый убийца почти полгода находится в руках немецких силовиков и, судя по всему, въехал в страну под чужим именем. Москва считает обвинения «абсолютно беспочвенными» и обещает ответные меры.
Генпрокуратура Германии подтвердила, что подозревает российские власти в убийстве полевого командира Зелимхана Хангошвили, известного как Торнике К. «Есть достаточные фактические основания полагать, что убийство Торнике К. было осуществлено либо по указанию государственных инстанций Российской Федерации, либо по указанию инстанций Чеченской Республики, которая является частью Российской Федерации», — говорится в заявлении генпрокуратуры.
Тем не менее МИД Германии объявил персонами нон грата двух российских дипломатов. «Этим шагом федеральное правительство реагирует на тот факт, что российские власти, несмотря на неоднократные высокопоставленные и решительные просьбы, не приняли достаточного участия в расследовании убийства Торнике К. в берлинском Тиргартене 23 августа 2019 года», — пояснили в Берлине.
Российская сторона пообещала ответить, но пока не уточнила, как именно.
Как позднее уточнил министр иностранных дел России Сергей Лавров, подготовка ответа потребует времени. «Мы люди вдумчивые, сначала изучим то, что нам инкриминируют, и с какой стати это все произошло», — сказал он.
Зелимхан Хангошвили — гражданин Грузии чеченского происхождения, который в середине 2000-х годов участвовал в боевых действиях против российских федеральных сил. Его застрелили в Берлине из пистолета Glock еще 23 августа, после чего убийца выбросил оружие в реку и попытался скрыться — впрочем, неудачно. Как установили в совместном расследовании издания Bellingcat, The Insider и Der Spiegel, задержанный — гражданин России Вадим Соколов, впрочем, они сразу уточнили, что его паспорт, вероятнее всего, поддельный. Немецкие органы, в свою очередь, не разглашают фамилий фигурантов уголовных дел, поэтому в заявлениях генпрокуратуры подозреваемого называли Вадимом Сергеевичем или Вадимом С. За полгода он так и не признал свою вину.
В продолжении журналистского расследования, которое было опубликовано вчера, утверждается, что на самом деле задержанного зовут Вадим Николаевич Красиков. Человек с таким именем в 2014 году был объявлен в российский федеральный розыск по подозрению в убийстве бизнесмена Альберта Назранова, причем тогда он тоже подъехал к жертве на велосипеде. Кроме того, Россия даже объявляла господина Красикова в розыск по линии Интерпола, но затем сама же отозвала ордер в 2015 году.
В качестве места работы он указал ЗАО «Руст» в
Кирилл Кривошеев