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17:51 (мск), источник: Интерфакс

Путин впервые открыто обвинил Болгарию в торможении «Турецкого потока»

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU — Ход работ на территории Болгарии по продолжению газопровода «Турецкий поток», который раньше был только предметом рутинных экономических новостей, впервые получил жесткую политическую оценку президента России Владимира Путина.

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Он заявил на пресс-конференции после переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем в среду, что болгарская сторона сознательно затягивает реализацию данного проекта на своей территории, несмотря на неоднократные просьбы Москвы ускориться со строительством газопровода.

«Если болгарское руководство не хочет (сотрудничать по “Турецкому потоку” — ИФ), мы найдем другие возможности реализации на юге Европы» — напомнил Путин.

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В сентябре 2019 года сообщалось, что болгарский газотранспортный оператор «Булгартрансгаз» спустя почти полгода административных разбирательств и судебной волокиты смог подписать контракт с консорциумом Arkad на строительство одной из двух ниток «Турецкого потока» — газопровода, который в стране назвали «Балканский поток» (Balkan Stream).

Консорциум Arkad был выбран победителем контракта еще в апреле, но подписание контракта стало возможным только после того, как в сентябре Высший административный суд Болгарии прекратил процедуру обжалования этой государственной закупки.

Как сообщал «Булгартрансгаз», газопровод протяженностью 474 км диаметром 1200 мм должен пройти от границы Турции до Сербии. Общий срок исполнения контракта — 615 дней. Общая стоимость контракта — 1,1 млрд евро (без НДС).

«Газпром» завершил строительство двух ниток морского газопровода «Турецкий поток» по дну Черного моря по 15,75 млрд куб. м газа в год каждая. Одна из ниток предназначена для турецкого рынка, вторая — для европейского, с продолжением по территории Болгарии, Сербии, Венгрии.

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