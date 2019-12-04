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18:18 (мск), источник: RNS

Президент Сербии: Путин бы не допустил бомбардировок в 1999 году

Если бы президентом России в 1999 году был Владимир Путин, он бы не допустил бомбардировки Югославии силами НАТО. Такое мнение в ходе пресс-конференции по итогам встречи с российским лидером в Сочи выразил президент Сербии Александр Вучич, передает корреспондент RNS.

Источник: Пресс-служба Президента России
Мы в Сербии больше ценим Путина, нежели мы ценили каких-то предыдущих лидеров. И пусть русские на нас за это не сердятся. Если бы в 1999 году в России решал Путин, то нас и бомбить бы никто не стал.
Александр Вучич
президент Сербии

Говоря о результатах самой встречи, сербский лидер выразил свое удовлетворение переговорами.

«У нас были очень хорошие переговоры, очень содержательные. Как президент нашей страны я очень доволен результатами. Я благодарен президенту Путину за его личный вклад в то, чтобы наши отношения были очень хорошими. Благодарен ему за многое», — отметил Вучич.

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