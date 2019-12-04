18:18 (мск), источник: RNS
Президент Сербии: Путин бы не допустил бомбардировок в 1999 году
Если бы президентом России в 1999 году был Владимир Путин, он бы не допустил бомбардировки Югославии силами НАТО. Такое мнение в ходе
Мы в Сербии больше ценим Путина, нежели мы ценили
каких-топредыдущих лидеров. И пусть русские на нас за это не сердятся. Если бы в 1999 году в России решал Путин, то нас и бомбить бы никто не стал.
Говоря о результатах самой встречи, сербский лидер выразил свое удовлетворение переговорами.
«У нас были очень хорошие переговоры, очень содержательные. Как президент нашей страны я очень доволен результатами. Я благодарен президенту Путину за его личный вклад в то, чтобы наши отношения были очень хорошими. Благодарен ему за многое», — отметил Вучич.