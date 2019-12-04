18:09 (мск), источник: Lenta.Ru
Трамп назвал Трюдо «двуличным» и покинул саммит НАТО
Президент США Дональд Трамп назвал канадского премьера Джастина Трюдо «двуличным»
Сразу после этого американский лидер покинул саммит НАТО. Трамп предположил, что шутки Трюдо были связаны с разочарованием по поводу требований США к Канаде: Вашингтон хочет, чтобы Оттава внесла больший вклад в альянс.
Ранее в сети появилось видео, на котором несколько руководителей стран НАТО смеются над президентом США. На кадрах видно, как Джастин Трюдо,
Трюдо не упоминает Трампа по имени, но, похоже, высмеивает его реакцию на слова Макрона о «смерти мозга» НАТО. По данным источников в американской администрации, главу Белого дома разозлили слова французского президента.