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20:46 (мск), источник: RNS

Меркель объяснила решение выслать двух российских дипломатов

Германия выслала двух сотрудников посольства России в Берлине из страны из-за того, что Россия якобы не сотрудничала с немецкими властями по делу об убийстве гражданина Грузии 23 августа текущего года. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, передает Die Welt.

Источник: Reuters

«Мы приняли эти меры, потому что мы не видели, чтобы Россия сотрудничала с нами в раскрытии этого убийства», — сказала Меркель в британском Уотфорде по окончании саммита НАТО.

На самом саммите канцлер также заявила об «отсутствии активной помощи от России в расследовании этого инцидента».
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При этом Меркель предположила, что высылка российских дипломатов не отразится на саммите в «нормандском формате» в Париже, который должен состояться 9 декабря. В рамках саммита у канцлера запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее МИД Германии сообщил, что два сотрудника посольства России в Берлине объявлены персонами нон-грата в связи с делом об убийстве некого Торнике К. в берлинском Тиргартене 23 августа 2019 года.

В ведомстве объяснили, что такой шаг правительство ФРГ предприняло в связи с тем, что Россия якобы «не приняла достаточного участия в расследовании убийства», несмотря на запросы немецкой стороны.

Посол России Сергей Нечаев, в свою очередь, назвал данное дело об убийстве политизированным и заявил о непричастности Москвы к инциденту.

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