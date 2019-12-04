20:46 (мск), источник: RNS
Меркель объяснила решение выслать двух российских дипломатов
Германия выслала двух сотрудников посольства России в Берлине из страны
«Мы приняли эти меры, потому что мы не видели, чтобы Россия сотрудничала с нами в раскрытии этого убийства», — сказала Меркель в британском Уотфорде по окончании саммита НАТО.
При этом Меркель предположила, что высылка российских дипломатов не отразится на саммите в «нормандском формате» в Париже, который должен состояться 9 декабря. В рамках саммита у канцлера запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным.
Ранее МИД Германии сообщил, что два сотрудника посольства России в Берлине объявлены персонами
В ведомстве объяснили, что такой шаг правительство ФРГ предприняло в связи с тем, что Россия якобы «не приняла достаточного участия в расследовании убийства», несмотря на запросы немецкой стороны.
Посол России Сергей Нечаев, в свою очередь, назвал данное дело об убийстве политизированным и заявил о непричастности Москвы к инциденту.