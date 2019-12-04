23:25 (мск), источник: Lenta.Ru
Адвокат Трампа прибыл в Киев
Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани прибыл в Киев. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на информированный источник.
Отмечается, что Джулиани планирует встретиться с бывшими украинскими прокурорами, среди которых Виктор Шокин и Константин Кулик. По данным издания, во вторник, 3 декабря, в Будапеште адвокат американского лидера встретился с бывшим генеральным прокурором Украины Юрием Луценко.
Ранее Джулиани заявил, что добивается выдачи виз четырем гражданам Украины, готовым подтвердить причастность участника президентской гонки Джо Байдена к «всевозможным преступлениям».
Скандал вокруг Хантера Байдена развернулся после того, как СМИ сообщили, что он получал миллионы долларов от Burisma Holdings в тот период, когда его отец занимал пост
Кроме того, был обнародован разговор Джулиани с Виктором Шокиным, которого в 2016 году уволили с должности генпрокурора после переговоров