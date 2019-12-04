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4 декабря, источник: РИА Новости

Нетаньяху поблагодарил Трампа за давление на Иран

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 дек — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, встречаясь в среду с госсекретарём США Майком Помпео в Лиссабоне, поблагодарил президента США Дональда Трампа за политику, проводимую Вашингтоном в отношении Ирана.

Источник: РИА Новости

«Мы признательны президенту Трампу за его последовательную политику давления на иранский режим. Он усиливает агрессию в регионе, и даже в этот самый момент. Он бросает нам вызов из Ирана, Ирака, сектора Газа, Йемена и мы вынуждены активно противодействовать этой агрессии», — сказал израильский премьер-министр журналистам перед началом встречи с Помпео. Видеозапись встречи распространила пресс-служба израильского премьера.

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Биньямин Нетаньяху также выразил признательность американской администрации за изменение позиции Белого дома в отношении еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан.

«Большое спасибо, господин госсекретарь, за заявления о том, что поселения не являются незаконными. Я думаю, что вопреки сложившемуся мнению, это способствует миру, так как мир должен основываться на правде, а не на лжи», — сказал Нетаньяху.

В последние дни премьер-министр Израиля, выступая перед политическими сторонниками, призывал содействовать принятую закона о распространении израильского суверенитета на Иорданскую долину, «воспользовавшись “уникальным моментом”, возникшим после того, как Белый дом изменил свою позицию в отношении легальности поселений».

Еврейские поселения на территориях Западного берега реки Иордан, которые в Израиле называют Иудея и Самария, появились после победы Израиля в Шестидневной войне 1967 года. Поселения не считаются частью Израиля ни с точки зрения международного, ни даже внутреннего законодательства, в отличие от Восточного Иерусалима или Голанских высот. ООН считает эти территории оккупированными.

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