Нетаньяху поблагодарил Трампа за давление на Иран

4 декабря, источник: РИА Новости
«Мы признательны президенту Трампу за его последовательную политику давления на иранский режим. Он усиливает агрессию в регионе, и даже в этот самый момент. Он бросает нам вызов из Ирана, Ирака, сектора Газа, Йемена и мы вынуждены активно противодействовать этой агрессии», — сказал израильский
Биньямин Нетаньяху также выразил признательность американской администрации за изменение позиции Белого дома в отношении еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан.
«Большое спасибо, господин госсекретарь, за заявления о том, что поселения не являются незаконными. Я думаю, что вопреки сложившемуся мнению, это способствует миру, так как мир должен основываться на правде, а не на лжи», — сказал Нетаньяху.
В последние дни
Еврейские поселения на территориях Западного берега реки Иордан, которые в Израиле называют Иудея и Самария, появились после победы Израиля в Шестидневной войне 1967 года. Поселения не считаются частью Израиля ни с точки зрения международного, ни даже внутреннего законодательства, в отличие от Восточного Иерусалима или Голанских высот. ООН считает эти территории оккупированными.