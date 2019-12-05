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00:47 (мск), источник: РИА Новости

Медведев в прямом эфире подведет итоги работы правительства

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в четверг в прямом эфире подведет итоги социально-экономического развития страны и работы кабмина в уходящем году, расскажет об основных задачах, стоящих перед правительством, сообщила пресс-служба кабмина.

Источник: РИА Новости

«Разговор с Дмитрием Медведевым» выйдет 5 декабря в 12.00 в прямом эфире телеканалов «Россия 1», «Россия 24», ОТР, «Мир», «Мир 24», «Звезда», а также «Радио России», «Вести ФМ» и радио «Маяк». Кроме того, прямая трансляция интервью будет доступна в официальных каналах правительства в социальной сети «ВКонтакте» и на YouTube.

Новый формат

Основные тезисы также будут размещаться в аккаунте правительства в Twitter, а кадры бэкстейджа и репортаж с площадки интервью будут доступны в официальном аккаунте правительства РФ в Instagram.

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Впервые Медведев опробовал формат встречи с журналистами в прямом эфире 24 декабря 2008 года, когда, будучи президентом России, подвел итоги года.

В этом году итоговое интервью пройдет в обновленном формате — Медведев ответит на вопросы журналистов 20 телеканалов первого и второго мультиплексов.

Основы

Среди ожидаемых тем — экономика, социальная политика и межгосударственные отношения.

В прошлом году премьер уделил значительное внимание вопросам экономики. Тогда он заявил, что 2018 год стал вполне позитивным для российской экономики. Тогда инфляция по итогам года составила 4,3%, а ВВП РФ по итогам 2018 года вырос на 2,3%.

Официальный прогноз Минэкономразвития по инфляции на текущий год составляет 3,8%. Однако позже оценки были скорректированы — 3−3,3%. Прогноз по ВВП — рост на 1,3%.

Также внимание будет уделено реализации национальных проектов.

В основу новых 12 национальных проектов, направленных на развитие самых разных отраслей — от цифровой экономики и экологии до культуры и поддержки малого и среднего бизнеса. На реализацию национальных проектов предусматривалась сумма в 25,7 триллиона рублей. Только в 2020—2022 годах из бюджета РФ на нацпроекты будет выделено около 7 триллионов рублей.

Руководство страны не раз отмечало, что цель их реализации — реальные изменения в жизни россиян.

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