00:47 (мск), источник: РИА Новости
Медведев в прямом эфире подведет итоги работы правительства
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости.
«Разговор с Дмитрием Медведевым» выйдет 5 декабря в 12.00 в прямом эфире телеканалов «Россия 1», «Россия 24», ОТР, «Мир», «Мир 24», «Звезда», а также «Радио России», «Вести ФМ» и радио «Маяк». Кроме того, прямая трансляция интервью будет доступна в официальных каналах правительства в социальной сети «ВКонтакте» и на YouTube.
Новый формат
Основные тезисы также будут размещаться в аккаунте правительства в Twitter, а кадры бэкстейджа и репортаж с площадки интервью будут доступны в официальном аккаунте правительства РФ в Instagram.
Впервые Медведев опробовал формат встречи с журналистами в прямом эфире 24 декабря 2008 года, когда, будучи президентом России, подвел итоги года.
В этом году итоговое интервью пройдет в обновленном формате — Медведев ответит на вопросы журналистов 20 телеканалов первого и второго мультиплексов.
Основы
Среди ожидаемых тем — экономика, социальная политика и межгосударственные отношения.
В прошлом году премьер уделил значительное внимание вопросам экономики. Тогда он заявил, что 2018 год стал вполне позитивным для российской экономики. Тогда инфляция по итогам года составила 4,3%, а ВВП РФ по итогам 2018 года вырос на 2,3%.
Официальный прогноз Минэкономразвития по инфляции на текущий год составляет 3,8%. Однако позже оценки были скорректированы — 3−3,3%. Прогноз по ВВП — рост на 1,3%.
В основу новых 12 национальных проектов, направленных на развитие самых разных отраслей — от цифровой экономики и экологии до культуры и поддержки малого и среднего бизнеса. На реализацию национальных проектов предусматривалась сумма в 25,7 триллиона рублей. Только в 2020—2022 годах из бюджета РФ на нацпроекты будет выделено около 7 триллионов рублей.
Руководство страны не раз отмечало, что цель их реализации — реальные изменения в жизни россиян.