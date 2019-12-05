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03:11 (мск), источник: Интерфакс

ФСИН намерена укреплять свой кадровый потенциал с помощью достойных зарплат

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU — Кадровый потенциал Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) нуждается в укреплении, в том числе через повышение социальной защищенности сотрудников ведомства, заявил директор ФСИН Александр Калашников в интервью «Российской газете».

Источник: РИА "Новости"

«Резких кадровых изменений (в ведомстве — ИФ) не будет. Ставлю перед собой задачу, прежде всего, в укреплении кадрового потенциала, создании команды профессионалов, которые, видя, как меняется страна, время, нормативная база, двигали бы службу с учетом современных требований», — отметил Калашников.

По его мнению, кадровый состав ФСИН способен выполнять поставленные задачи, но укреплять его все же нужно — в том числе «через повышение социальной защищенности сотрудников ведомства».

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«На сегодняшний день нагрузка на сотрудников младшего начальственного состава при зарплате 20 тысяч рублей превышает все нормативы, в то время как на гражданских предприятиях люди получают в среднем 35−40 тысяч. В таких условиях укомплектовать кадры крайне сложно», — пояснил глава ФСИН.

При этом Калашников подчеркнул, что сотрудники ведомства напрямую контактируют с преступным миром и постоянно испытывают психологическое напряжение и опасность, «которые накладывают свой отпечаток на всю их жизнь».

«Мы хотим, чтобы сотрудник, когда заступал на службу, был уверен, что его семья обеспечена, что у него достойная зарплата, жилье, что его дети могут получить хорошее образование», — добавил он.

Калашников сообщил, что ФСИН уже приступила к проработке этого вопроса совместно с министерством юстиции РФ, Госдумой и Советом Федерации, которые, по мнению руководителя, понимают необходимость повышения уровня жизни и социального обеспечения сотрудников ФСИН.

Также в этом интервью директор ФСИН заявил, что ведомство поддерживает инициативу запретить операторам предоставлять услуги сотовой связи заключенным на территории исправительных учреждений.

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