ФСИН намерена укреплять свой кадровый потенциал с помощью достойных зарплат

«Резких кадровых изменений (в ведомстве — ИФ) не будет. Ставлю перед собой задачу, прежде всего, в укреплении кадрового потенциала, создании команды профессионалов, которые, видя, как меняется страна, время, нормативная база, двигали бы службу с учетом современных требований», — отметил Калашников.
По его мнению, кадровый состав ФСИН способен выполнять поставленные задачи, но укреплять его все же нужно — в том числе «через повышение социальной защищенности сотрудников ведомства».
«На сегодняшний день нагрузка на сотрудников младшего начальственного состава при зарплате 20 тысяч рублей превышает все нормативы, в то время как на гражданских предприятиях люди получают в среднем 35−40 тысяч. В таких условиях укомплектовать кадры крайне сложно», — пояснил глава ФСИН.
При этом Калашников подчеркнул, что сотрудники ведомства напрямую контактируют с преступным миром и постоянно испытывают психологическое напряжение и опасность, «которые накладывают свой отпечаток на всю их жизнь».
«Мы хотим, чтобы сотрудник, когда заступал на службу, был уверен, что его семья обеспечена, что у него достойная зарплата, жилье, что его дети могут получить хорошее образование», — добавил он.
Калашников сообщил, что ФСИН уже приступила к проработке этого вопроса совместно с министерством юстиции РФ, Госдумой и Советом Федерации, которые, по мнению руководителя, понимают необходимость повышения уровня жизни и социального обеспечения сотрудников ФСИН.
Также в этом интервью директор ФСИН заявил, что ведомство поддерживает инициативу запретить операторам предоставлять услуги сотовой связи заключенным на территории исправительных учреждений.