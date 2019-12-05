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06:33 (мск), источник: ТАСС

Байден заявил, что не намерен давать показания в рамках процедуры импичмента Трампа

Бывший вице-президент США считает, что президент совершил преступления, влекущие за собой импичмент.

Источник: AP 2019

НЬЮ-ЙОРК, 5 декабря. /ТАСС/. Бывший вице-президент США Джозеф Байден не намерен давать показания в рамках процедуры импичмента американского лидера Дональда Трампа. Об этом Байден, претендующий на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии, заявил журналистам в среду в штате Айова, запись опубликована на сайте газеты Washington Examiner.

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Бывшему вице-президенту был задан вопрос о том, готов ли он дать показания добровольно. «Нет. Я не позволю им [Трампу и его сторонникам] отвлечь внимание [от процедуры импичмента]», — ответил он. «Это президент совершил преступления, влекущие за собой импичмент. Я не позволю ему уклониться от этого», — добавил Байден.

Ранее Трамп и некоторые законодатели из числа республиканцев заявляли о том, что Байдену следует дать показания. Они отмечали, что вице-президенту следует прояснить вопросы, касающиеся работы его сына Хантера Байдена в украинской энергетической компании Burisma. Хантер Байден входил в состав ее руководства.

Соединенные Штаты сотрясает скандал, разразившийся вокруг июльского разговора Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Содержание этой беседы стало в итоге поводом для начала Палатой представителей Конгресса процедуры импичмента в отношении главы администрации США. Эту процедуру запустила Демократическая партия США, контролирующая на данном этапе Палату представителей. Как считают политические оппоненты американского лидера, республиканец Трамп пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине Хантера Байдена.

Джозеф Байден сейчас является одним из наиболее вероятных соперников Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, стремился заручиться поддержкой Киева во внутриполитической борьбе.

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