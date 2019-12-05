Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Эксперты: необходимо создать правила ведения кибервойн Американские аналитики и обозреватели отмечают, что напряженность в киберпространстве будет возрастать
Фоторепортажи
12Хронологический порядок: лучшие фото исторических мест
16Фотограф показал выразительные портреты птиц
07:36 (мск), источник: Lenta.Ru

В Раде назвали сроки принятия Украины в НАТО

Украина вступит в НАТО после того, как в стране будет открыт рынок земли, заявил депутат Верховной рады Михаил Добкин в эфире телеканала NewsOne.

Источник: Reuters

«Ровно через полгода, как будет официально продана украинская земля иностранцам, Украину примут в НАТО. Мы даже не будем подавать никаких заявок. Охранять же кому-то нужно будет это имущество здесь», — сказал депутат. Он добавил, что закон об открытии рынка должен защитить права украинских граждан, а не права иностранцев, которые скупят землю.

По мнению Добкина, принятие закона следует отложить на год, а за это время привлечь к его проработке экспертов, которые смогут дать объективную оценку и практические советы.

В ноябре Верховная Рада Украины в первом чтении приняла проект закона о создании рынка земли.

Отмена моратория на продажу земли, действующего с 2001 года, и открытие земельного рынка — один из ключевых пунктов в требованиях Международного валютного фонда для дальнейшего кредитования Киева. Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины опубликовало проект реформы, согласно которому рынок земли должен открыться 1 октября 2020 года.

В октябре украинская социологическая группа «Рейтинг» опубликовала результаты опроса, которые показали, что 73 процента украинцев выступают против снятия моратория на продажу земли.

Глава Европейского департамента МВФ о ситуации в Украине
Во время загрузки произошла ошибка.
15 ноября© Ньюстюб
 Лещенко назвал пенсии россиян позором
Познер рассказал о двойном исцелении от рака
Байден не намерен давать показания в рамках процедуры импичмента
Кофе рекордно подорожал в ожидании дефицита
Президент Сербии: Путин бы не допустил бомбардировок в 1999 году
NASA опубликовало невероятное фото с молниями и Млечным Путем
ФСИН укрепит свой кадровый потенциал с помощью достойных зарплат
Камеры-ловушки в Коста-Рике сняли неуловимых животных (видео)
Здоровье
Познер рассказал о двойном исцелении от рака Телеведущий Владимир Познер дважды перенес рак, но каждый раз сумел победить опасную болезнь. Об этом он сообщил изданию StarHit.
Hi-Tech
Самый мощный в мире процессор: как он работает? Новые возможности мобильной связи, фотографии и игр
Кино
Михалков отказал Пугачевой в роли комической старухи В интервью «Первому каналу» певица рассказала об обещании режиссера снять ее в фильме
Авто
Патруль ДПС застрелил мужчину (он требовал отпустить нарушителя) Нетрезвый гражданин требовал от полицейских, чтобы те отпустили нарушителя ПДД, а после открыл по ним огонь из пистолета
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Ничто не ново под луной 707
Отпускать ли сына в армию? 659
Ссора со снохой 382
Нехватка внимания или что я делаю не так? 146
Леди
Главные звездные свадьбы 2019 года Ксения Собчак и Константин Богомолов, Настя Ивлеева и Элджей, актер Крис Пратт и дочь Шварценеггера
Дом
Как сносят «Соловей»: фото
Названа дата открытия «российского Диснейленда»
Как выглядит квартира в районе, который не любят москвичи
Какие вещи нужно забыть в старой квартире
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь