09:36 (мск), источник: Lenta.Ru
Нетаньяху предложили помилование в обмен на уход из политики
Президент Израиля Реувен Ривлин, вероятно, помилует
Известно, что Нетаньяху еще не отреагировал на такую возможность, которую ему озвучивают третьи лица, хотя ранее он отвергал любые подобные разговоры. Речь идет не только об уходе с поста
Обвинения Нетаньяху были предъявлены 21 ноября. В частности, речь идет о незаконном получении главой правительства ценных подарков от крупных предпринимателей — австралийского миллиардера Джеймса Пакера и израильского кинопродюсера Арнона Милчена.
Второе дело касается переговоров между Нетаньяху и издателем ежедневной газеты «Едиот Ахронот» («Ежедневные новости») Арноном Мозесом.
Обвинения по последнему делу заключаются в том, что владельцу крупнейшей израильской телекоммуникационной компании Bezeq Шаулю Эловичу оказывались преференции в обмен на положительное освещение деятельности Нетаньяху на новостном портале Walla (подконтролен компании).
Это первый случай в истории Израиля, когда действующему