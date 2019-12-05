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09:36 (мск), источник: Lenta.Ru

Нетаньяху предложили помилование в обмен на уход из политики

Президент Израиля Реувен Ривлин, вероятно, помилует премьер-министра страны Биньямину Нетаньяху, которому предъявили обвинения в мошенничестве, злоупотреблении доверием и взяточничестве, в случае его добровольного ухода с поста и признания вины. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Источник: AP 2019

Известно, что Нетаньяху еще не отреагировал на такую возможность, которую ему озвучивают третьи лица, хотя ранее он отвергал любые подобные разговоры. Речь идет не только об уходе с поста премьер-министра, но и вообще из политики. Сообщается, что генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит со своей стороны поддержит такое соглашение.

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Обвинения Нетаньяху были предъявлены 21 ноября. В частности, речь идет о незаконном получении главой правительства ценных подарков от крупных предпринимателей — австралийского миллиардера Джеймса Пакера и израильского кинопродюсера Арнона Милчена.

Второе дело касается переговоров между Нетаньяху и издателем ежедневной газеты «Едиот Ахронот» («Ежедневные новости») Арноном Мозесом. Премьер-министр якобы предложил бизнесмену содействие в принятии выгодных для него законов в сфере СМИ в обмен на лояльность его издания при освещении деятельности правительства.

Обвинения по последнему делу заключаются в том, что владельцу крупнейшей израильской телекоммуникационной компании Bezeq Шаулю Эловичу оказывались преференции в обмен на положительное освещение деятельности Нетаньяху на новостном портале Walla (подконтролен компании).

Это первый случай в истории Израиля, когда действующему премьер-министру предъявлены уголовные обвинения.

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