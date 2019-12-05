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10:31 (мск), источник: RTVi

Во Франции началась общенациональная забастовка против пенсионной реформы

Французские рабочие и служащие начали 5 декабря общенациональную забастовку против пенсионной реформы, которую анонсировало правительство. Об этом сообщает France Info.

Источник: Reuters

По всей Франции бастуют работники общественного транспорта: железные дороги почти парализованы, а в городах не работают целые ветки метро.

В Париже закрыто 10 линий: 2, 3, 3bis, 5, 6, 7bis, 10, 11, 12 и 13. Время работы еще нескольких веток ограничено. На автоматизированных 1-й и 14-й линиях перебоев не наблюдается. Также забастовка затронула трамваи, автобусы, RER и Transilien (систему пригородных электричек).

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Кроме того, работники транспорта бастуют в Бордо, Лилле, Лионе, Страсбурге, Марселе, Ренне, Нанте, Ницце, Тулузе и других городах. Практически каждый пятый рейс в аэропортах страны отменили. Участники забастовки заявили, что их протест будет бессрочным.

Недовольство пенсионной реформой также выражают учителя и преподаватели, сотрудники больниц и клиник, энергетики, водители грузовиков, авиадиспетчеры, полицейские и работники других сфер экономики. Из-за масштабной забастовки, в частности, закрыли две трети школ Парижа.

Протестующие планируют провести 245 манифестаций, из-за чего власти усилили меры безопасности в местах их проведения. Демонстрация в Париже начнется в 14 часов по местному времени. Манифестанты пройдут от Восточного вокзала через площадь Республики до площади Нации, из-за чего местные власти закрыли все кафе и магазины на пути их шествия.

Реформа пенсионной системы Франции — одно из предвыборных обещаний Эмманюэля Макрона. Сейчас в стране действует несколько десятков разных систем расчета пенсионных выплат для разных профессий. Макрон же обещал стандартизировать систему.

Правительство предлагает заменить все существующие варианты на один — выплату пенсий на основе баллов. Предполагается, что работники будут получать определенное количество баллов за каждый отработанный день. Несмотря на то, что пенсионный возраст останется таким же (62 года), чтобы получать полную выплату, сотрудники должны будут уходить с работы минимум в 64 года.

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