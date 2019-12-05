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10:40 (мск), источник: ИноСМИ.Ру

CNN: главу Нафтогаза допросили американские прокуроры

Глава Нафтогаза Андрей Коболев дал показания федеральным прокурорам Нью-Йорка по делу против клиентов адвоката президента США Рудольфа Джулиани — бизнесменов Льва Парнаса и Игоря Фрумана. Об этом сообщает CNN.

Источник: РИА "Новости"

Адвокат Коболева заявил, что его клиент добровольно общался с представителями Минюста США, и сообщил, что пока неуместно комментировать показания и само дело.

Прокуроры проверяют, пытались ли Парнас и Фруман повлиять на снятие с должности Коболева и замену его на более лояльного человека, которой был бы полезным для бизнеса. Интерес прокуроров к Нафтогазу может расширить обвинения против бизнесменов. Сейчас их обвиняют только в незаконном финансировании избирательной кампании Дональда Трампа.

Бизнесменов Игоря Фрумана и Льва Парнаса арестовали 10 октября. По данным Федеральной избирательной комиссии, Фруман и Парнас в мае прошлого года передали 325 тысяч долларов фонду America First Action. Их также связывают с давлением на украинских чиновников в пользу Трампа. Сейчас их обвиняют в нарушении правил финансирования избирательных кампаний.

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