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11:52 (мск), источник: RNS

Лукашенко отверг возможность вхождения Белоруссии в состав России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отверг возможность вхождения страны в состав России. Заявление прозвучало во время обращения белорусского лидера к депутатам Палаты представителей и членам Совета Республики Национального собрания, передает «БелТА».

Источник: Reuters

«Мы никогда не собирались и не собираемся входить в состав любого государства, даже братской России», — заявил Лукашенко.

Он подчеркнул, что никто в Белоруссии не собирается сдавать независимость и суверенитет страны.

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Лукашенко отметил, что никто и никогда в его стране не подпишет документы, которые нанесут ей вред. Белорусский лидер также добавил, что Москва и Минск не ведут диалог по политическим вопросам, например, о создании единого парламента.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев по итогам встречи с белорусским коллегой Сергеем Румасом заявил, что между Москвой и Минском сохраняются разногласия по вопросам интеграции в рамках Союзного государства. По его словам, где-то эти разногласия носят чисто технический характер, а где-то это достаточно серьезные вопросы.

«Подчеркиваю: где-то сохраняющиеся разногласия носят чисто технический характер и могут быть устранены за счет аккуратной, внимательной работы наших правительств, а где-то это достаточно серьезные вопросы и расхождения в подходах, которые можно будет урегулировать в формате обсуждения между двумя главами государств и, конечно, с участием правительств двух стран», — заявил Медведев.

17 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не будет подписывать ни один из документов об углублении интеграции с Россией, если он будет противоречить конституции, передавало «БелТА». По его словам, среди главных принципов — суверенитет государства.

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