12:10 (мск), источник: RTVi
Разведка США нашла в Ираке иранские баллистические ракеты
Власти Ирана тайно перевозят на территорию Ирака ракеты малой дальности. Об этом пишет New York Times (NYT) со ссылкой на американскую разведку и военных.
Источники газеты не уточняют, каким именно образом Иран перевозит ракеты, а также их количество. Иран не прокомментировал NYT информацию о транспортировке боеприпасов.
Данные о ракетах поступают американской разведке на протяжении нескольких последних недель, отмечает CNN.
Власти Ирана воспользовались для переброски ракет хаосом в Ираке, где с октября продолжаются протесты, отмечает NYT. Люди протестуют, в частности, против коррупции, безработицы, а в некоторых случаях — против влияния Ирана на внутреннюю политику страны.
В Иране также уже несколько недель продолжаются протесты, которые в некоторых случаях переходят в столкновения между военными и протестующими. В них погибли несколько сотен человек.
Иранские ракеты на территории Ирака представляют угрозу для союзников США в регионе, например, Саудовской Аравии и Израиля, говорит источник NYT в американской разведки.
Издание напоминает, что в 2018 году США уже предупреждали о иранских ракетах и тогда Израиль нанес несколько превентивных ударов по территории, где мог находиться склад иранских боеприпасов.