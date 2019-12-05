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12:10 (мск), источник: RTVi

Разведка США нашла в Ираке иранские баллистические ракеты

Власти Ирана тайно перевозят на территорию Ирака ракеты малой дальности. Об этом пишет New York Times (NYT) со ссылкой на американскую разведку и военных.

Источник: AP 2019

Источники газеты не уточняют, каким именно образом Иран перевозит ракеты, а также их количество. Иран не прокомментировал NYT информацию о транспортировке боеприпасов.

Данные о ракетах поступают американской разведке на протяжении нескольких последних недель, отмечает CNN.

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Власти Ирана воспользовались для переброски ракет хаосом в Ираке, где с октября продолжаются протесты, отмечает NYT. Люди протестуют, в частности, против коррупции, безработицы, а в некоторых случаях — против влияния Ирана на внутреннюю политику страны.

В Иране также уже несколько недель продолжаются протесты, которые в некоторых случаях переходят в столкновения между военными и протестующими. В них погибли несколько сотен человек.

Иранские ракеты на территории Ирака представляют угрозу для союзников США в регионе, например, Саудовской Аравии и Израиля, говорит источник NYT в американской разведки.

Издание напоминает, что в 2018 году США уже предупреждали о иранских ракетах и тогда Израиль нанес несколько превентивных ударов по территории, где мог находиться склад иранских боеприпасов.

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В мае и июне в Персидском заливе были атакованы несколько нефтяных танкеров. США обвиняют в нападениях Иран и усиливают там военное присутствие.

 Разведка США нашла в Ираке иранские баллистические ракеты
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