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13:36 (мск), источник: Lenta.Ru

Медведев увидел реальную угрозу отключения России от глобального интернета

Отключение России от глобального интернета является реальной угрозой. Избежать этого должен помочь закон об устойчивом интернете. Об этом премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил в четверг, 5 декабря, в ходе ежегодного интервью российским телеканалам.

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«Мы стоим на пороге не обычного интернета, но и интернета вещей. А это технологические процессы. Это вообще опасная штука», — отметил глава правительства, отвечая на вопрос телеведущей Анастасии Ивлеевой о законе об устойчивом интернете.

По словам Медведева, закон не подразумевает блокировку YouTube. «Ничего никто закрывать не собирается, YouTube как был, так и останется, и те, кто зарабатывает на YouTube, смогут зарабатывать, хотя это зависит не от нас, а от политики самого YouTube», — сказал он, подчеркнув, что заработок блогеров как зависел, так и будет зависеть от качества контента, который они производят.

Ранее Медведев заявил, что реальные располагаемые доходы населения по итогам года могут вырасти на 0,2−0,3 процента. Глава кабмина признал, что в последние годы доходы россиян снижались, однако за девять месяцев 2019 года этот тренд изменился, и они начали расти.

Справка
В Россию пришел «суверенный Рунет». Что это такое?Специальное оборудование до сих пор не установлено на сетях связи, а текст закона по-прежнему вызывает массу вопросов у бизнеса, операторов связи и простых россиян.
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ТАСС
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Источник трансляции: ТАСС
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