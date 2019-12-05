13:36 (мск), источник: Lenta.Ru
Медведев увидел реальную угрозу отключения России от глобального интернета
Отключение России от глобального интернета является реальной угрозой. Избежать этого должен помочь закон об устойчивом интернете. Об этом
«Мы стоим на пороге не обычного интернета, но и интернета вещей. А это технологические процессы. Это вообще опасная штука», — отметил глава правительства, отвечая на вопрос телеведущей Анастасии Ивлеевой о законе об устойчивом интернете.
По словам Медведева, закон не подразумевает блокировку YouTube. «Ничего никто закрывать не собирается, YouTube как был, так и останется, и те, кто зарабатывает на YouTube, смогут зарабатывать, хотя это зависит не от нас, а от политики самого YouTube», — сказал он, подчеркнув, что заработок блогеров как зависел, так и будет зависеть от качества контента, который они производят.
Ранее Медведев заявил, что реальные располагаемые доходы населения по итогам года могут вырасти на 0,2−0,3 процента. Глава кабмина признал, что в последние годы доходы россиян снижались, однако за девять месяцев 2019 года этот тренд изменился, и они начали расти.