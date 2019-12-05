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14:41 (мск), источник: Интерфакс

СМИ назвали французские Альпы тайной базой российских агентов

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU — Сотрудники российских спецслужб использовали французские Альпы в качестве базы для операций по всей Европе, сообщила в четверг радиостанция Deutsche Welle.

Источник: Eberhard Grossgasteiger/CC0

Со ссылкой на французскую газету Le Monde радиостанция утверждает, что, как выяснили западные спецслужбы, базой в Альпах пользовались 15 сотрудников «элитного подразделения ГРУ, отвечающего за заказные убийства, акты саботажа и управление так называемыми “мертвыми почтовыми ящиками”, которые используются тайными агентами и их подручными для обмена информацией».

Согласно публикациям, один из этих сотрудников, по всей видимости, был причастен к покушению на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь в марте 2018 года в британском Солсбери. Западные спецслужбы вышли на след этой группы в ходе расследования покушения на Скрипалей. В расследовании участвовали службы контрразведки Великобритании, Франции, Швейцарии и США.

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По их данным, в период с 2014 по 2018 год эти российские агенты неоднократно останавливались в небольших французских городках на юго-востоке Франции, в том числе в Шамони и Эвиане. Они работали в Болгарии, Молдавии, Черногории и других странах, но не во Франции, отмечает немецкая радиостанция со ссылкой на французское издание.

Она напоминает, что накануне правительство Германии выслало из страны двух российских дипломатов на фоне скандала вокруг заказного убийства бывшего чеченского полевого командира в Берлине в августе этого года. Немецкий МИД обосновал эту меру нежеланием Москвы сотрудничать в расследовании этого преступления.

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