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14:01 (мск), источник: RNS

Медведев рассказал об отношении к выражению «бьет — значит любит»

В 21 веке никого не может утешить формула «бьет-значит любит», это вряд ли выглядит серьезно в нынешнем мире, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе интервью российским телеканалам, комментируя законопроект о профилактике домашнего насилия.

Источник: РИА "Новости"
Если об этом говорят, если идет дискуссия, самое главное, если люди жалуются, значит, домашнее насилие есть, значит, это не придумали журналисты, это не инспирировано врагами, на самом деле эта тема существует. Вопрос в том, как на это реагировать.
Дмитрий Медведев
премьер-министр России

Премьер-министр напомнил, что ранее в Уголовный кодекс были внесены изменения, появилась дополнительная статья «которая, как принято говорить среди юристов, декриминализовала семейные побои, так называемые».

Многие считают,…что это ситуацию не улучшило, а ухудшило. Так считают и обычные люди, эксперты и представители правоохранительных органов. В любом случае, я думаю, в 21 веке никого не может утешить формула «бьет — значит любит», это вряд ли выглядит серьезно в нынешнем мире. Стало быть, на это нужно как-то реагировать.
Дмитрий Медведев​​​​​​​
премьер-министр России

Премьер-министр отметил, что у него тоже нет пока окончательной позиции по законопроекту о профилактике домашнего насилия.

«Там вроде бы есть и достаточно интересные новеллы, которые предлагаются. Новелла, связанная с предостережениями, которые официальными структурами выдается, или полицией, или судом, ряд правил, заимствованных из заграничного законодательства. Когда, люди, ранее находившееся в семейных отношениях не допускаются друг к другу на определенное расстояние, чтобы не провоцировать конфликт. Вопрос в верификации и в том, не будет ли здесь манипулирования, о чем говорят критики этого законопроекта», — пояснил он.

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​​​​​​​Медведев подчеркнул, что «в ткани законопроекта нет ни уголовной, ни административной ответственности». «И это тоже вопрос, нужна она там или нет. Тем более, что мы сейчас готовим… новую версию КОАП, и вот там то такой состав может появиться», — отметил он.

Ранее Совет Федерации опубликовал законопроект по профилактике домашнего насилия. Авторы документа предлагают в случае выявления факта домашнего насилия выносить нарушителю предписание на срок от 30 до 60 суток, которым можно запретить ему контактировать с жертвой, в том числе по телефону и через интернет, пытаться выяснить местонахождение пострадавшего. Если есть основания полагать, что такой меры будет недостаточно, суд может вынести судебное защитное предписание на срок от 30 суток до 1 года. Суд может обязать нарушителя пройти специальную психологическую программу и покинуть место совместного жительства, если есть возможность жить в другом месте.

Позже в РПЦ заявили, что нормы законопроекта противоречат общепризнанным правовым принципам разумности, документ имеет явную антисемейную направленность, умаляет права и свободы выбравших семейный образ жизни людей и вводит особое «наказание за семейную жизнь».

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что нормы законопроекта о профилактике насилия в семье не соответствуют Конституции РФ и содержат противоречия действующему законодательству.

Онлайн-трансляция
ТАСС
Событий пока нет
Источник трансляции: ТАСС
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