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14:07 (мск), источник: Коммерсантъ

Россия высылает сотрудника посольства Болгарии

МИД России объявил персоной нон грата сотрудника посольства Болгарии, сообщило «Болгарское национальное радио». Соответствующую ноту вручили послу Болгарии в Москве Атанасу Крыстину. Это стало ответом на высылку в октябре секретаря посольства России в Болгарии, которого заподозрили в шпионаже.

Источник: РИА "Новости"

По данным прокуратуры Болгарии, российский дипломат регулярно общался с болгарскими гражданами, в том числе с высокопоставленными чиновниками, которые имеют доступ к секретной информации. Эти сведения касались Болгарии, Евросоюза и НАТО. Чтобы получить нужную информацию, российский дипломат якобы предлагал и материальное вознаграждение. Тогда МИД России пообещал ответить на высылку дипломата.

«Основываясь на принципе взаимности, МИД России объявляет персоной нон грата болгарского дипломата из нашего посольства в Москве, который должен покинуть Россию в течение 24 часов», — говорится в сообщении болгарской радиостанции. По мнению источника «РИА Новости», «то, что болгарская сторона решила придать это гласности, подтверждает отсутствие у нее иных информационных поводов».

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