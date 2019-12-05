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18:22 (мск), источник: Ведомости

Власти США обвинили российских хакеров в краже $100 млн у банков

Министерство финансов США 5 декабря расширило санкционный список, включив в него семь компаний и 17 физических лиц, подозреваемых в киберпреступлениях. Об этом сообщается на сайте ведомства. Все люди и организации, попавшие в перечень, связаны с Россией.

Источник: Евгений Разумный / Ведомости

Эти санкции, как пояснил минфин, направлены против компании Evil Corp., которую ведомство называет российской киберпреступной организацией. С ней связаны все 17 человек, попавшие под санкции, следует из сообщения ведомства.

По версии американских властей, эта группировка похитила более $100 млн у сотен банков более чем в 40 странах путем распространения компьютерного вируса Dridex. «Это вредоносное программное обеспечение нанесло многомиллионный ущерб американским и международным финансовым учреждениям и их клиентам», — говорится в пресс-релизе OFAC.

Преступные доходы Evil Corp. могут быть значительно выше $100 млн, пишет CNBC.

Таким образом, это может быть одна из самых крупных хакерских группировок в истории.
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Одновременно с введением санкций министерство юстиции США обвинило двух членов Evil Corp. — Максима Якубца и Игоря Турашева — в уголовных преступлениях, а госдепартамент пообещал вознаграждение в размере до $5 млн за информацию о них.

Якубца власти США считают организатором хакерской группировки, Турашев назван ближайшем соратником лидера Evil Corp. Помимо киберпреступлений Якубец подозревается еще и в том, что он «оказывал прямую помощь российскому правительству», работая с 2017 г. в Федеральной службе безопасности, отметил представитель минюста (трансляцию вел телеканал Fox News).

Помимо Evil Corp. под санкции попали шесть компаний, связанных с неким Денисом Гусевым, который также вошел в санкционный список. Это ООО «Бизнес-столица», ООО «Оптима», ООО «Трейд-инвест», ООО ЦАО, ООО «Вертикаль», ООО «Юником». В сообщении минфина США Гусев называется одним из руководителей Evil Corp.

Дарья Коржова, Ангелина Кречетова

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