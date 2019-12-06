В Кремле прокомментировали идею выравнивания зарплат учителей

Ранее газета «Известия» со ссылкой на комитет СФ по науке, образованию и культуре сообщала, что верхняя палата российского парламента намерена обратиться в правительство с просьбой проработать вопрос приведения зарплат российских учителей к единому знаменателю.
Для этого предполагается создать общую для всей страны систему оплаты их труда. Проработать вопрос предлагается в рамках нацпроекта «Образование».
«Я не располагаю деталями. В администрации президента это никак не обсуждалось», — сказал Песков журналистам.
Комментируя вопрос о том, видят ли в Кремле риски подобного решения, Песков отметил, что «безусловно, видят».