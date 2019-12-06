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13:45 (мск), источник: РИА Новости

В Кремле прокомментировали идею выравнивания зарплат учителей

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. В администрации президента РФ не обсуждался вопрос о приведении зарплат российских учителей к единому знаменателю, но в Кремле видят риски такого решения, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Источник: РИА Новости

Ранее газета «Известия» со ссылкой на комитет СФ по науке, образованию и культуре сообщала, что верхняя палата российского парламента намерена обратиться в правительство с просьбой проработать вопрос приведения зарплат российских учителей к единому знаменателю.

Для этого предполагается создать общую для всей страны систему оплаты их труда. Проработать вопрос предлагается в рамках нацпроекта «Образование».

«Я не располагаю деталями. В администрации президента это никак не обсуждалось», — сказал Песков журналистам.

Комментируя вопрос о том, видят ли в Кремле риски подобного решения, Песков отметил, что «безусловно, видят».

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