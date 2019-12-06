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13:28 (мск), источник: ТАСС

Песков заявил, что имущество чиновников изучают компетентные органы

По словам представителя Кремля, «псевдодоклады» в качестве источников не рассматриваются.

Источник: AP 2019

СОЧИ, 6 декабря. /ТАСС/. Органы, занимающиеся проверкой данных об имуществе чиновников и членов их семей, добросовестно выполняют свою работу, данные от сторонних источников в Кремле не рассматривают.

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Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя появляющиеся в интернете сообщения о том, что те или иные чиновники или члены их семей скрывают имущество от декларирования и совершают иные нарушения, связанные со своим служебным положением.

«Есть соответствующие органы, которые получают всю информацию об имуществе и финансах тех лиц, которым надлежит по закону эту информацию предоставлять, — сказал представитель Кремля. — Органы добросовестно выполняют свою работу и обладают всем объемом информации».

«Иные источники каких-либо псевдодокладов мы в качестве источников не рассматриваем», — добавил он.

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