13:28 (мск), источник: ТАСС
Песков заявил, что имущество чиновников изучают компетентные органы
По словам представителя Кремля, «псевдодоклады» в качестве источников не рассматриваются.
СОЧИ, 6 декабря. /ТАСС/. Органы, занимающиеся проверкой данных об имуществе чиновников и членов их семей, добросовестно выполняют свою работу, данные от сторонних источников в Кремле не рассматривают.
Об этом заявил журналистам
«Есть соответствующие органы, которые получают всю информацию об имуществе и финансах тех лиц, которым надлежит по закону эту информацию предоставлять, — сказал представитель Кремля. — Органы добросовестно выполняют свою работу и обладают всем объемом информации».
«Иные источники