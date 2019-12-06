Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новая угрозаУченые рассказали о неизвестной ранее разновидности ВИЧ
Фоторепортажи
7Ограбление в Дрездене: украденные сокровища могут исчезнуть навсегда
25Опубликованы лучшие фото дикой природы 2019 года
17:31 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин: ввод «Северного потока-2» не означает отказ от транзита газа через Украину

Президент России Владимир Путин заявил, что начало работы газопровода «Северный поток-2» не означает отказ от транзита газа через Украину. По его словам, это вопрос экономической целесообразности. По словам вице-премьера Дмитрия Козака, «Северный поток-2» запустят в середине 2020 года.

Источник: AP 2019

«Хочу подчеркнуть — это (“Северный поток-2”.— “Ъ”) чисто коммерческий проект, правительство фактически не принимает в нем участие, и так, чтобы не было никаких толкований, уже много раз об этом говорил, еще раз хочу об этом сказать — это совсем не значит, что Россия намерена прекратить транзит через территорию Украины», — сказал президент на встрече с представителями крупного немецкого бизнеса в Сочи (цитата по ТАСС). Он добавил, что ввод газопровода в эксплуатацию позволит удвоить объемы возможных поставок российского газа по балтийскому маршруту. Президент России выразил надежду, что российские и украинские компании найдут взаимоприемлемое решение по транзиту газа в страны Европы. «Мы сейчас, как вы знаете, ведем переговоры с нашими украинскими партнерами, они проходят в Вене, я так вижу, что с обеих сторон звучат запросные позиции, прямо скажу, достаточно трудно реализуемые», — сказал Путин.

Новость
США намерены блокировать «Северный поток — 2» через военный бюджет

Председатель набсовета компании Claas Катрина Клаас-Мюльхойзер заявила, что немецкий бизнес считает необходимым сохранить как транзит газа из России в Европу, так и запустить «Северный поток-2», что в свою очередь поможет стабильности поставок газа на континент. «Мы убеждены, что важно сохранить транзитную сеть на территории Украины для того, чтобы поставлять долгосрочно и надежно российский газ в Европу, также мы уверены, что проект “Северный поток-2” должен стать большим успехом, нам нужно и то, и другое», — сказала она. По словам Клаас-Мюльхойзер, спрос на газ растет, и «газ через трубу — это лучший способ его доставки» (цитата по «РИА Новости»). Она отметила, что сфера энергетики является очень важной для решения текущих конфликтов.

Газопровод «Северный поток-2» мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит из России в Германию по дну Балтийского моря рядом с уже действующим «Северным потоком». Его протяженность — более 1,2 тыс. км.

Напомним, действующий контракт России и Украины на транзит и поставку газа рассчитан до 31 декабря. «Газпром» предложил «Нафтогазу» продлить этот контракт или заключить новый при условии обнуления всех судебных требований в рамках Стокгольмского арбитража. Украинская компания с этим не согласилась. Президент РФ говорил, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину, но назвал условия Киева экономически неприемлемыми.

В конце октября парламент Германии принял закон, который позволяет «Газпрому» обойти директивы Евросоюза и использовать «Северный поток-2» на полную мощность.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Интервью Дмитрия Медведева. Главное
Лукашенко заявил о давлении на Путина
СМИ узнали о визите Петрова и Боширова в Германию
Лидер «Ногу свело!» рассказал о деградации российской нации
Путин отказался от привычной термокружки с чаем
Российская спортсменка рассказала о желании остаться в США
В Уфе женщине выдали часть пенсии печеньем
Россиянам предложат новый способ продажи квартир
Во Флориде на базе ВМС США произошла стрельба, есть погибшие
Здоровье
Врачи рассказали, как правильно пить алкоголь на корпоративах Если без алкоголя не обойтись, лучше соблюдать определенные правила.
Hi-Tech
Самый мощный в мире процессор: как он работает? Новые возможности мобильной связи, фотографии и игр
Кино
Певцов отреагировал на слова Урганта о нем и Познере Шоумен ранее пошутил об артисте в своей программе «Вечерний Ургант»
Авто
Массовое ДТП в Санкт-Петербурге: что произошло на самом деле Серьёзная авария произошла накануне на Выборгском шоссе в Санкт-Петербурге: автомобиль Audi A7 врезался в Mercedes-Benz, стоявший перед пешеходным переходом
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
36-летняя Фелисити Джонс впервые станет мамой Актриса из «Звездных войн» ждет ребенка
Леди
Надежда Бабкина сменила прическу и стала неузнаваема Певица экспериментирует с имиджем.
Дом
Как сносят «Соловей»: фото
Названа дата открытия «российского Диснейленда»
Как выглядит квартира в районе, который не любят москвичи
Какие вещи нужно забыть в старой квартире
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь